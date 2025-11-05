Mundo

China suspende tarifa extra de 24% sobre produtos dos EUA por um ano

Decisão faz parte da trégua comercial firmada com os Estados Unidos na semana passada

Xi Jinping e Donald Trump: China prorroga suspensão de tarifas adicionais aos EUA por mais um ano. (Pool/Getty Images)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11h04.

A China anunciou nesta quarta-feira, 5, a suspensão por um ano da aplicação de uma tarifa adicional de 24% sobre produtos norte-americanos, como parte da trégua comercial firmada na semana passada com os Estados Unidos.

De acordo com comunicado da Comissão Tarifária do Conselho de Estado, a decisão, que entra em vigor em 10 de novembro, busca “implementar os resultados e consensos alcançados nas consultas econômicas e comerciais entre a China e os Estados Unidos”.

Durante o período de suspensão, um imposto adicional de 10% sobre determinados produtos continuará em vigor, embora o governo chinês não tenha detalhado quais itens serão afetados.

Trégua comercial inclui medidas bilaterais

A decisão prolonga por 12 meses a trégua sobre as “tarifas recíprocas” anunciada por Pequim em resposta às taxas impostas por Washington durante a guerra comercial.

O anúncio confirma o cumprimento dos acordos firmados entre o presidente Xi Jinping e o presidente Donald Trump na reunião realizada em Busan, na Coreia do Sul, na semana passada.

O entendimento prevê uma trégua de um ano com medidas que incluem a redução de tarifas bilaterais, a retomada do comércio agrícola, a suspensão dos controles chineses sobre exportações de terras raras e o congelamento temporário de taxas portuárias impostas por ambos os lados.

Ajustes nas tarifas agrícolas e industriais

Paralelamente, os Estados Unidos reduzirão suas tarifas médias sobre produtos chineses de 57% para 47%.

Em contrapartida, a China se comprometeu a suspender tarifas adicionais sobre bens agrícolas e energéticos americanos, incluindo impostos de até 15% sobre produtos agrícolas, que serão eliminados a partir de 10 de novembro.

As duas maiores economias do mundo mantêm há anos um confronto comercial em setores estratégicos, como microchips, terras raras e serviços marítimos, e agora tentam estabelecer um novo equilíbrio nas relações econômicas.

