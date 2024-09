China e Brasil são parceiros estratégicos maduros, diz ministro chinês

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse na quinta-feira (26) que a China está pronta para dar total apoio ao Brasil na organização de uma cúpula bem-sucedida do G20. O ministro chinês se reuniu com Celso Amorim, assessor especial do presidente do Brasil, à margem da 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

O ministro lembrou que este ano marca o 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre China e Brasil, destacando que os dois países já são parceiros estratégicos maduros.

Wang disse que China e Brasil, juntamente com outros países do Sul Global com ideias semelhantes, em breve estabelecerão uma plataforma de Amigos da Paz para a crise na Ucrânia, um esforço feito por China, Brasil e países do Sul Global para buscar a paz.

Por sua vez, Amorim disse que o Brasil está disposto a trabalhar com a China para planejar intercâmbios de alto nível e aprofundar a cooperação em várias áreas.