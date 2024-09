Novo submarino nuclear da China afunda em estaleiro perto de Wuhan, diz WSJ

O mais novo submarino movido a energia nuclear da China afundou entre maio e junho deste ano, num grande revés para um dos programas de armas prioritários do país, disseram autoridades dos EUA.

Segundo reportagem do The Wall Street Journal, o episódio, que as autoridades chinesas se esforçaram para encobrir e não foi divulgado anteriormente, ocorreu em um estaleiro perto de Wuhan, local dos primeiros casos oficiais de covid-19 no mundo.

Esse acidente ocorre enquanto a China trabalha para expandir sua marinha, incluindo sua frota de submarinos movidos a energia nuclear.

O Pentágono lançou a China como seu principal "desafio" de longo prazo, e autoridades dos EUA dizem que Pequim tem usado pressão política e militar para tentar coagir Taiwan, uma ilha governada separadamente que Pequim reivindica como parte de seu território.

A China diz que seu objetivo em construir um exército de classe mundial é impedir agressões e proteger seus interesses no exterior.

Os EUA não sabem se o submarino estava carregando combustível nuclear no momento em que afundou, mas especialistas de fora do governo dos EUA disseram que isso era provável.

Corrida tecnológica

A tecnologia submarina tem sido uma área de vantagem dos EUA há muito tempo, mas a China tem se esforçado muito para diminuir a diferença.

Pequim tem se movimentado para diversificar a produção de submarinos movidos a energia nuclear. A produção tem sido centralizada na cidade de Huludao, no nordeste, mas a China agora está se movimentando para fabricar submarinos de ataque movidos a energia nuclear no Estaleiro Wuchang, perto de Wuhan, segundo o WSJ.

Pequim tinha 48 submarinos de ataque movidos a diesel e seis submarinos de ataque movidos a energia nuclear no final de 2022, de acordo com um relatório do Pentágono emitido no ano passado sobre o poder militar da China,

Esse relatório disse que o objetivo da China em desenvolver novos submarinos de ataque, navios de superfície e aeronaves navais é combater os esforços dos EUA e seus parceiros para ajudar Taiwan durante um conflito e alcançar "superioridade marítima" dentro da primeira cadeia de ilhas - territórios do arquipélago japonês, passando por Taiwan e Filipinas até o Mar da China Meridional.

Como é o submarino que afundou

O navio da classe Zhou que afundou é o primeiro de uma nova classe de submarinos chineses movidos a energia nuclear e apresenta uma popa distinta em forma de X, que foi projetada para tornar o navio mais manobrável. O submarino foi construído pela China State Shipbuilding Corp., uma empresa estatal.

Após o naufrágio, grandes guindastes flutuantes chegaram no início de junho para resgatar o submarino do leito do rio, de acordo com fotos de satélite do local.