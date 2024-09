Celso Amorim diz que ordem para prender opositor González dificulta acordo na Venezuela

A ordem de prisão contra Edmundo González, candidato da oposição venezuelana, causou preocupação no governo brasileiro, que vê agora um cenário muito mais difícil para uma solução negociada com o ditador Nicolás Maduro, que foi declarado vencedor do pleito presidencial de julho pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), ligado a ele, mesmo sem apresentar as atas eleitorais.

A Justiça da Venezuela aceitou um pedido do Ministério Público na segunda-feira, 2, para emitir um mandado de prisão contra González, acusado de cinco crimes pelo órgão ligado ao chavismo, depois que ele ignorou três intimações para depor.

Para o assessor para assuntos internacionais da Presidência, Celso Amorim, a decisão dificulta a tentativa de acordo que vem sendo negociada por Brasil e Colômbia.

"Torna tudo ainda mais difícil", disse Amorim.

O diplomata, no entanto, afasta a possibilidade de o Brasil adotar uma postura mais contundente contra Maduro:

"Eu sou do tempo da bossa nova. A gente nunca sobe o tom".

Diante da escalada da crise, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir, nesta terca-feira, 3, com o chanceler Mauro Vieira. São esperados contatos entre autoridades do Brasil e colombianas com representantes de Maduro e da oposição. Brasil e Colômbia tentam mediar um acordo entre Maduro e oposição.

Na semana passada, Lula reiterou que não reconhece a vitória de Maduro nem da oposição.

"A oposição fala que ganhou, ele fala que ganhou, mas não tem prova. Estamos exigindo a prova. Ele tem direito de não gostar. Eu falei que era importante convocar novas eleições", disse Lula em entrevista à Rádio MaisPB.