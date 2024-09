China é uma das economias que mais cresceram em termos de inovação nos últimos 10 anos

O Relatório do Índice Global de Inovação (GII) 2024 publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) em 26 de setembro mostra que a classificação da China no índice global de inovação subiu uma posição em relação ao ano passado, para o 11º lugar. Isso coloca a China como uma das economias que mais cresceram em termos de inovação nos últimos 10 anos.

O relatório avaliou o desempenho dos ecossistemas de inovação em mais de 130 economias em todo o mundo. A classificação mais recente mostra que os 10 países mais inovadores do mundo são Suíça, Suécia, Estados Unidos, Singapura, Reino Unido, Coreia do Sul, Finlândia, Holanda, Alemanha e Dinamarca.

O relatório também mostra que a China é a única economia de renda média entre as 30 economias mais inovadoras do mundo, com 26 aglomerações de inovação e tecnologia globais classificados entre as 100 melhores, ocupando o primeiro lugar do mundo. A China ocupa o primeiro lugar em 8 dos 78 indicadores de inovação do índice.

A OMPI expressou sobre a situação global de inovação que os principais indicadores de atividade de inovação no futuro apresentam uma situação de fraqueza grave, com uma queda no investimento de risco, no número de pedidos internacionais de patentes e na quantidade de publicações científicas em 2023, e um abrandamento do crescimento dos gastos em pesquisa e desenvolvimento.

Daren Tang, diretor-geral da OMPI, disse que, apesar desse cenário, os avanços tecnológicos em 2023 ainda são fortes, especialmente em áreas como sequenciamento genético, capacidade de computação e baterias de veículos elétricos. A aplicação de tecnologias em áreas como 5G, robótica e veículos elétricos também está avançando. Além disso, o índice global de inovação deste ano também apresenta tendências positivas em alguns indicadores chave, incluindo a queda da taxa global de pobreza, o aumento da produtividade do trabalho e o aumento da expectativa de vida.