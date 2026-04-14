China diz que bloqueio dos EUA em Ormuz é 'perigoso e irresponsável'

A China classificou nesta terça-feira, 14, o bloqueio imposto pelos Estados Unidos a portos iranianos no Estreito de Ormuz como um ato “perigoso e irresponsável”, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores chinês, a medida, iniciada na manhã da última segunda-feira, 13, somada ao aumento da presença militar americana na região, ameaça um “cessar-fogo já frágil”.

Em coletiva de imprensa, o porta-voz Guo Jiakun afirmou que apenas um cessar-fogo completo pode contribuir para reduzir a instabilidade. “A China acredita que somente um cessar-fogo abrangente e o fim da guerra podem criar condições para aliviar a situação no estreito”, disse.

Ele acrescentou que Pequim vai atuar para ajudar a restabelecer a paz e a estabilidade no Oriente Médio. “A China pede que todas as partes respeitem os acordos de cessar-fogo, priorizem o diálogo e adotem medidas concretas para reduzir as tensões e restabelecer o tráfego normal no estreito o mais rápido possível.”

Bloqueio do Estreito de Ormuz

O bloqueio americano começou após o fracasso das negociações de paz realizadas no fim de semana em Islamabad. Desde então, navios passaram a ser impedidos de entrar e sair de portos iranianos na região, em uma tentativa de pressionar Teerã a reabrir a via marítima. A ação representa uma escalada relevante no conflito, mesmo após a trégua anunciada em 7 de abril.

A China, que historicamente mantém apoio ao regime iraniano, tem interesse direto na reabertura do estreito. O país é o principal comprador de petróleo do Irã, e o bloqueio afeta diretamente esse fluxo, com potencial impacto sobre sua economia.

O porta-voz também negou relatos de que Pequim estaria fornecendo armas ao Irã, classificando as informações como “completamente inventadas”.

No mercado, os preços do petróleo recuaram no começo desta manhã de terça-feira. O Brent, referência internacional, caiu cerca de 1%, para US$ 98,44 por barril, enquanto o WTI recuou 2,6%, a US$ 96,48.

Navegação em Ormuz

No estreito de Ormuz, dados de navegação mostram que um terceiro petroleiro ligado ao Irã entrou no Golfo nesta terça-feira, 14, no primeiro dia completo do bloqueio americano a embarcações com destino a portos iranianos.

Segundo dados das consultorias LSEG e Kpler obtidos pela Reuters, como os três navios que atravessaram a região não tinham como destino o Irã, eles não estão sujeitos às restrições impostas por Washington.