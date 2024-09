China considera injetar até US$ 142 bilhões em seus maiores bancos estatais

A China está considerando injetar até 1 trilhão de yuans (US$ 142 bilhões) de capital em seus maiores bancos estatais para aumentar sua capacidade de dar suporte à economia em dificuldades.

Segundo reportagem da Bloomberg, o financiamento virá principalmente da emissão de novos títulos soberanos especiais. Tal movimento seria o primeiro do tipo desde a crise financeira global em 2008, quando Pequim injetou capital em seus grandes bancos.

A China está correndo para ajudar suas instituições financeiras — embora as seis maiores do setor tenham níveis de capital que excedem em muito os requisitos — após anunciar amplas reduções nas taxas de hipotecas e cortar as principais taxas para reanimar a economia.

Nomes como o Industrial & Commercial Bank of China e o Bank of China, que auxiliaram no crescimento econômico dos últimos anos, agora estão lutando contra margens baixas recordes, lucros em queda e aumento da dívida.

Li Yunze, o principal regulador bancário do país, disse no início desta semana em uma coletiva de imprensa que as autoridades agiriam para impulsionar o capital dos seis maiores bancos comerciais da China.

Os grandes bancos da China estão sob crescente pressão dos reguladores para sustentar a economia em dificuldades, oferecendo empréstimos mais baratos a tomadores de empréstimos arriscados — de incorporadores imobiliários e proprietários de imóveis a veículos de financiamento do governo local com falta de dinheiro.

Mais recentemente, alguns dos credores atenderam aos apelos do governo para pagar seus primeiros dividendos provisórios para apoiar o mercado de ações, mesmo com o crescimento do lucro e as margens caindo.

Quadro favorável ao governo

O financiamento agora é favorável ao governo. Em maio, a China deu início a outra emissão planejada de 1 trilhão de yuans em títulos soberanos com o objetivo de encerrar as vendas em meados de novembro. O último leilão viu um título de 30 anos vendido a um rendimento médio de 2,19%, um recorde de baixa com base em dados da Bloomberg sobre emissões anteriores do prazo que remontam a 2007.

Os lucros combinados dos credores da China aumentaram apenas 0,4% no primeiro semestre, o ritmo mais lento desde 2020. Enquanto isso, as margens de juros líquidas do setor continuaram a encolher, atingindo uma baixa recorde de 1,54% no final de junho, bem abaixo do limite de 1,8% considerado necessário para manter uma lucratividade razoável.

Não seria a primeira vez que Pequim interviria para apoiar seus bancos, a maioria dos quais ainda é majoritariamente de propriedade do estado.

História de injeção de capital

No final da década de 1990, a China fez seu primeiro movimento de resgate ao setor - na ocasião, seus quatro grandes bancos viram sua taxa de empréstimos inadimplentes subir para cerca de 40%.

Na época, os formuladores de políticas venderam títulos especiais para levantar capital e criaram bancos estatais ruins para comprar 1,4 trilhão de yuans em empréstimos inadimplentes pelo valor de face. O esforço foi em grande parte um sucesso, preparando o cenário para mais de uma década de crescimento vertiginoso que transformou a China na segunda maior economia do mundo e ajudou muitas de suas maiores empresas a acessar os mercados de capital globais.

O governo também injetou US$ 60 bilhões em reservas estrangeiras no início dos anos 2000 para recapitalizar o ICBC, o Bank of China e a China Construction, que estavam afundando em empréstimos inadimplentes após décadas de empréstimos direcionados pelo governo a empresas estatais não lucrativas. Em 2008, o Agricultural Bank recebeu cerca de US$ 19 bilhões em um resgate, coroando uma década de reforma do setor bancário.