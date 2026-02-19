Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Terremoto de magnitude 4,9 atinge a Argentina no mesmo dia de greve geral

Tremor ocorreu às 8h15, no horário local, com epicentro no mar Argentino, o primeiro registro dessa magnitude na região costeira do país em mais de 130 anos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15h16.

Tudo sobreArgentina
Saiba mais

Um terremoto de magnitude 4,9 na escala Richter atingiu nesta quinta-feira a cidade de Mar del Plata e outros municípios da costa atlântica argentina. O abalo não deixou vítimas nem provocou danos materiais, segundo autoridades locais. Trata-se do primeiro registro dessa magnitude na região em mais de 130 anos.

De acordo com o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica (Inpres), o tremor ocorreu às 8h15, no horário local, com epicentro no mar Argentino, a 151 quilômetros ao sul de Mar del Plata, a uma profundidade de 9 quilômetros. O epicentro foi localizado no oceano, fator considerado incomum para a área.

"Vivemos em uma zona de falha geológica, mas um terremoto é raro. Nos 130 anos desde a fundação de Mar del Plata, não houve nenhum terremoto, e o mais impressionante é que o epicentro foi no mar. É incomum que essa falha seja ativada, mas desta vez foi uma falha profunda”, afirmou o geólogo Federico Isla, em entrevista ao Canal 8.

O especialista também avaliou que não há indicativos de eventos de maior gravidade. "Pode haver alguns tremores secundários, mas não há alerta de tsunami", declarou.

O abalo foi sentido em Mar del Plata, localizada a 415 quilômetros da cidade de Buenos Aires, e também em Sierra de los Padres, principalmente no interior de edifícios, onde moradores relataram a vibração.

A Defesa Civil ativou protocolos preventivos e realizou inspeções na infraestrutura urbana. Fontes municipais informaram que "não há risco de danos estruturais" e confirmaram a ausência de feridos. Alguns prédios no centro da cidade foram evacuados de forma preventiva, mas a rotina foi retomada poucos minutos depois.

O terremoto ocorreu no mesmo dia de uma greve geral no país e gerou alarme momentâneo entre moradores e turistas em um dos principais destinos turísticos da Argentina durante o verão.

(Com informações da agência EFE)

Acompanhe tudo sobre:ArgentinaTerremotos

Mais de Mundo

Guiana prepara novo gasoduto e quer ir além do petróleo

Trump reforça urgência de acordo com o Irã, mas faz ressalva: 'Coisas ruins podem acontecer'

EUA vão invadir o Irã? Entenda a crise atual no Oriente Médio

Macron convida Lula para G7 e presidentes discutem defesa e saúde

Mais na Exame

Ciência

China cria material orgânico que amplia segurança de baterias de lítio

Mundo

Guiana prepara novo gasoduto e quer ir além do petróleo

Um conteúdo Bússola

Opinião: o modelo de negócio SaaS mudou e precisa ser redescoberto

Brasil

Dino proíbe que penduricalhos do funcionalismo sejam pagos, mesmo com valores retroativos