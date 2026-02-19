Terremoto de magnitude 4,9 atinge a Argentina no mesmo dia de greve geral

Um terremoto de magnitude 4,9 na escala Richter atingiu nesta quinta-feira a cidade de Mar del Plata e outros municípios da costa atlântica argentina. O abalo não deixou vítimas nem provocou danos materiais, segundo autoridades locais. Trata-se do primeiro registro dessa magnitude na região em mais de 130 anos.

De acordo com o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica (Inpres), o tremor ocorreu às 8h15, no horário local, com epicentro no mar Argentino, a 151 quilômetros ao sul de Mar del Plata, a uma profundidade de 9 quilômetros. O epicentro foi localizado no oceano, fator considerado incomum para a área.

"Vivemos em uma zona de falha geológica, mas um terremoto é raro. Nos 130 anos desde a fundação de Mar del Plata, não houve nenhum terremoto, e o mais impressionante é que o epicentro foi no mar. É incomum que essa falha seja ativada, mas desta vez foi uma falha profunda”, afirmou o geólogo Federico Isla, em entrevista ao Canal 8.

O especialista também avaliou que não há indicativos de eventos de maior gravidade. "Pode haver alguns tremores secundários, mas não há alerta de tsunami", declarou.

O abalo foi sentido em Mar del Plata, localizada a 415 quilômetros da cidade de Buenos Aires, e também em Sierra de los Padres, principalmente no interior de edifícios, onde moradores relataram a vibração.

A Defesa Civil ativou protocolos preventivos e realizou inspeções na infraestrutura urbana. Fontes municipais informaram que "não há risco de danos estruturais" e confirmaram a ausência de feridos. Alguns prédios no centro da cidade foram evacuados de forma preventiva, mas a rotina foi retomada poucos minutos depois.

O terremoto ocorreu no mesmo dia de uma greve geral no país e gerou alarme momentâneo entre moradores e turistas em um dos principais destinos turísticos da Argentina durante o verão.

(Com informações da agência EFE)