Bitcoin pode subir com injeção de US$ 142 bilhões na economia da China? Entenda

A notícia de que o governo da China pretende injetar US$ 142 bilhões na economia do país para reaquecê-la animou investidores ao redor do mundo, inclusive no mercado de criptomoedas. Em um primeiro momento, porém, essa euforia entre os apoiadores de cripto pode parecer estranha.

O motivo é que, desde 2021, a compra e venda do bitcoin e outras criptomoedas no país está proibida, o que acabou afastando o setor do mercado chinês. Entretanto, mesmo com essa distância entre os dois mundos, os efeitos da injeção de liquidez na economia da China podem atingir o mercado cripto.

Su Zhu, que é analista do mercado cripto e foi um dos fundadores do falido fundo Three Arrows Capital, fez uma publicação no X, antigo Twitter, logo após o anúncio sobre os planos da China em que afirmou que o "ciclo [de alta das criptomoedas] pelo estímulo da China começou".

Apesar de não ter dado detalhes, a afirmação de Zhu é corroborada por alguns estudos. Um deles foi elaborado pelo analista Lyn Alden, que descobriu que as medidas de estímulo à economia da China historicamente aumentam a liquidez global como um todo, impulsionando o preço do bitcoin.

A pesquisa indica que, nos últimos quatro anos, o preço da criptomoeda "teve uma forte correlação com a liquidez global". Liquidez essa que, por sua vez, está intimamente ligada à situação de grandes economias, principalmente dos Estados Unidos, China e Europa.

Jake Ostrovskis, que faz parte da empresa Wintermute, avalia que o movimento do governo chinês resulta em uma entrada de "uma quantidade significativa de liquidez nos mercados globais", criando um cenário favorável para a valorização do bitcoin nos próximos meses.

Além da decisão da China, o mercado também deverá ter um cenário de liquidez em alta devido à decisão do Federal Reserve de iniciar um movimento de corte nas taxas de juros dos Estados Unidos. Em setembro, já foi realizada uma redução de 0,5 ponto percentual, com expectativa de novos cortes nas próximas reuniões.

Com isso, o bitcoin e o mercado de criptomoedas como um todo poderão ser beneficiados por políticas nos dois países de aquecimento da economia e aumento de liquidez, gerando mais capital para investidores.