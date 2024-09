Bolsas na Ásia têm alta expressiva ainda repercutindo medidas da China

As principais bolsas do mercado asiático tiveram alta expressiva nesta quinta-feira, com o iene se mantendo estável em relação ao dólar (após cair mais de 1% na sessão de quarta) e investidores ainda repercutindo as medidas de estímulo de Pequim anunciadas na terça-feira.

Na China, Xangai fechou em alta de 3,6%. invO Nikkei 225 avançou 2,79%. Já a Bolsa de Hong Kong subiu 4,1%. Os ganhos para os índices futuros de Hong Kong ocorreram mesmo com a queda de um índice de referência de empresas chinesas listadas nos EUA, em um sinal precoce de "cansaço" dos investidores para o rali impulsionado pelo estímulo que elevou as ações chinesas esta semana, de acordo com a Bloomberg.

Já o S&P/ASX 200 na Austrália teve alta de 0,95%.

Os índices futuros nos EUA também apresentavam resultado positivo nesta quinta-feira: o S&P 500 subia 0,8%, Dow Jones estava no azul em 0,45% e o Nasdaq operava 1,4% no positivo.

Essa alta mais forte da Nasdaq foi influenciada em parte pelas ações da Micron Technology (produtora de semicondutores e dispositivos de memória), que subiram mais de 10% no pregão pós-mercado na quarta-feira com uma forte previsão de receita entregue após o fechamento das bolsas.

Mercado imobiliário nos EUA e estímulo da China

Investidores nos EUA também analisaram na quarta dados sobre o mercado imobiliário americano, um bom termômetro sobre a economia do país. As vendas de casas novas caíram no mês passado, enquanto um conjunto de dados mostrou que as taxas de hipoteca caíram por oito semanas consecutivas.

Na China, investidores suspeitam que novas medidas fiscais podem surgir já nos próximos dias. Um dia depois de anunciar um mega pacote para tentar incentivar o crescimento, autoridades chinesas disseram que enviarão dinheiro a pessoas em extrema pobreza, de acordo com a emissora estatal CCTV, sem dar mais detalhes.