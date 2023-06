China Baowu e Rio Tinto expandem parceria para siderurgia com baixo carbono

China Baowu Steel Group, a maior produtora de aço do mundo em vendas, e o gigante internacional de mineração Rio Tinto assinaram um acordo não vinculativo para expandir sua cooperação e ajudar na descarbonização da cadeia de valor do aço.

De acordo com o memorando de entendimento assinado em Xangai, as empresas planejam desenvolver projetos específicos de descarbonização. Um dos principais projetos é a construção de um forno elétrico em escala piloto em uma das siderúrgicas da Baowu na China, com o objetivo de viabilizar a produção de aço de baixo carbono.

Além disso, serão otimizadas a tecnologia de peletização para minérios australianos e a tecnologia de ciclo de carbono enriquecido com hidrogênio e forno de oxigênio da Baowu, que podem reduzir as emissões de carbono. Também serão exploradas oportunidades para produzir ferro de baixo carbono na Austrália Ocidental.

Alf Barrio, diretor comercial da Rio Tinto, afirmou: “A Rio Tinto e a Baowu estão comprometidas em acelerar a implementação de soluções de baixo carbono para toda a cadeia de valor do aço. Este memorando de entendimento visa abordar um dos maiores desafios enfrentados pela indústria, que é desenvolver uma rota de baixo carbono para minérios de ferro de baixo a médio teor, responsáveis pela maior parte do suprimento global de minério de ferro”.

Parceria de 50 anos

A parceria entre a Rio Tinto e a Baowu já dura quase 50 anos. Em setembro passado, as empresas investiram US$ 2 bilhões em uma joint venture para a mineração de minério de ferro na Austrália Ocidental. Em dezembro de 2020, a Rio Tinto anunciou um investimento adicional de US$ 10 milhões em cooperação com a Baowu para a produção de ferro de baixo carbono e pesquisas relacionadas nos próximos dois anos. As empresas também assinaram um memorando de entendimento sobre mudanças climáticas com a Universidade Tsinghua em setembro de 2019.

A Baowu, sediada em Xangai, afirmou: “Com a missão de construir um ecossistema industrial para promover o progresso da civilização humana, estamos comprometidos em trabalhar com a Rio Tinto para estudar e fornecer soluções abrangentes de baixo carbono para a cadeia de valor do aço. Nossa parceria ajudará na transformação e atualização do setor siderúrgico, além de apoiar o enfrentamento global dos desafios das mudanças climáticas por meio de ações pragmáticas”.

Além dessa parceria, a Rio Tinto também firmou um acordo com a Universidade de Sichuan, na China, em 5 de junho, para realizar pesquisas inovadoras sobre técnicas de mineralização de carbono. Essas pesquisas visam reduzir a pegada de carbono e o descarte de resíduos sólidos da empresa com sede em Londres.

A Baowu mantém posição de maior produtora de aço do mundo pelo terceiro ano consecutivo. No ano passado, a empresa produziu 132 milhões de toneladas métricas de aço bruto e obteve um lucro de 31,3 bilhões de iuanes (US$ 4,4 bilhões) com uma receita de 1,2 trilhão de iuanes (US$ 167,9 bilhões), de acordo com seus dados mais recentes.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: CNSTOCK