Após atraso de três anos, projeto de salinas de empresa chinesa é iniciado na Argentina

A Ganfeng Lithium Group, um importante fornecedor chinês de material para baterias de lítio, anunciou que seu projeto de salinas Cauchari-Olaroz, na Argentina, entrou em operação em 10 de junho, depois de um atraso de aproximadamente três anos.

Localizado na província de Jujuy, o projeto é o primeiro da Ganfeng Lithium a ser iniciado na Argentina e tem como objetivo a produção de carbonato de lítio de grau para baterias, aumentando a capacidade e otimizando as linhas de produção, informou a empresa sediada em Xinyu em comunicado divulgado ontem.

Com reservas totais de 24,6 milhões de toneladas de equivalente de carbonato de lítio, o projeto Cauchari-Olaroz é um dos maiores projetos de extração de lítio do mundo a partir de uma salina. Sua primeira fase foi projetada para ter uma capacidade anual de 40 mil toneladas de equivalente de carbonato de lítio (LCE), e a segunda fase com pelo menos 20 mil toneladas de LCE.

A Ganfeng Lithium afirmou ontem que ainda não há certeza sobre quando o projeto alcançará sua capacidade designada e qual será sua produção.

Em agosto de 2018, a empresa adquiriu 38% da Minera Exar, proprietária do projeto, por US$ 60,3 milhões, antes de aumentar seu investimento para US$ 180 milhões e obter uma participação de 51%.

Etapas do projeto

A primeira fase de produção do projeto, com capacidade anual de 25 mil toneladas de LCE, estava planejada para ser iniciada em 2020. Em maio de 2021, a Ganfeng Lithium anunciou que havia adiado a data para o segundo semestre do ano passado. No entanto, de acordo com seu relatório de ganhos de 2022, o início das operações foi novamente adiado para o primeiro semestre deste ano.

Os atrasos foram causados pela escassez de trabalhadores na Argentina e por atrasos na liberação alfandegária de dispositivos e peças de reposição, devido às novas políticas de importação do país sul-americano, informou a Ganfeng Lithium.

O investimento total da Ganfeng Lithium na construção do projeto Cauchari-Olaroz atingiu 4,9 bilhões de iuanes (US$ 684,6 milhões) até o final do ano passado, ultrapassando o valor planejado de 4,7 bilhões de iuanes, de acordo com o relatório de ganhos da empresa. O orçamento do projeto também foi aumentado para 5,9 bilhões de iuanes.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: STCN