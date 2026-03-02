China adota drones em larga escala para operar campos de petróleo offshore

Em 28 de fevereiro, a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) anunciou a implementação do sistema de drones em campos de petróleo no Golfo de Beibu, no sul da China. A empresa passou a operar drones em larga escala em 41 plataformas marítimas e dois terminais terrestres. Segundo a companhia, é a primeira vez que campos offshore no país adotam esse modelo de forma estruturada. A iniciativa integra a produção de energia marinha à chamada economia de baixa altitude.

O sistema cobre inspeção de oleodutos submarinos, logística e resposta a emergências. Os drones realizam voos sobre mais de 500 quilômetros de dutos, identificam vazamentos e outras anomalias e acionam protocolos de emergência. Além disso, apoiam buscas por embarcações à deriva e pessoas no mar. Também transportam peças e suprimentos para plataformas e navios de engenharia. Com isso, a empresa reduz a dependência de embarcações e helicópteros.

De acordo com Meng Wenbo, gerente do Departamento de Coordenação da filial da CNOOC em Zhanjiang, o sistema já acumulou mais de 3.600 quilômetros em operações de inspeção e logística leve. A empresa informou que a eficiência operacional aumentou mais de 30%. Ainda segundo a CNOOC, o uso de drones gera economia anual de cerca de RMB 15 milhões em aluguel de embarcações e combustível e reduz aproximadamente 25 mil toneladas de emissões de carbono por ano.

Para viabilizar o projeto, a CNOOC firmou parceria com um grupo de aviação civil e desenvolveu uma plataforma integrada de operações “ar-mar”. O modelo estabelece um processo padronizado de gestão e coordena inspeção, monitoramento, transporte de materiais e resposta a emergências. A empresa afirma que o sistema resolve limitações operacionais anteriores, como cobertura restrita e custos elevados.

O projeto inclui uma plataforma inteligente de despacho que integra drones e helicópteros e se conecta ao sistema local de serviços de voo de baixa altitude. Isso permite o controle completo das missões. A CNOOC também colaborou com empresas parceiras para desenvolver drones adaptados ao ambiente marítimo industrial.

Além disso, a companhia informou que participou da criação do primeiro padrão nacional preliminar de gestão operacional de drones para a indústria de petróleo offshore na China. O objetivo é alinhar as normas setoriais às regras gerais da autoridade de aviação civil e estruturar um marco regulatório específico para o setor.