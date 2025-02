Casa Branca volta a proibir acesso de repórter da AP ao Salão Oval

A Casa Branca proibiu pelo segundo dia consecutivo o acesso do repórter da agência de notícias Associated Press (AP) a um ato no Salão Oval.

A agência explicou ontem que o governo a crítica por usar a nomenclatura Golfo do México, em vez de "Golfo da América", novo nome adotado pelo presidente americano por meio de um decreto.

Questionada sobre a restrição, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o governo Trump estava se protegendo contra "mentiras" da imprensa. "Nós nos reservamos o direito de decidir quem pode entrar no Salão Oval", justificou, descrevendo o ato de fazer perguntas ao presidente americano como "um convite", e não um direito. "Se acharmos que há mentiras sendo espalhadas por veículos nesta sala, faremos com que prestem contas."

"É um fato que o corpo de água na costa da Louisiana se chama Golfo da América. Não entendo por que a mídia não o chama assim", comentou a porta-voz, mencionando que o Google e a Apple adotaram a nova nomenclatura em seus mapas, pelo menos para os usuários americanos.