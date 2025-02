Golfo da América? Trump cria data a partir da mudança de nome do Golfo do México Pela proclamação, 9 de fevereiro se torna "Dia do Golfo da América"; Trump fez anúncio durante passagem próxima à região

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 06: U.S. President Donald Trump speaks at the National Prayer Breakfast sponsored by the The Fellowship Foundation at the Washington Hilton on February 06, 2025 in Washington, DC. The National Prayer Breakfast brings together members of Congress and leaders in fellowship and business for prayer and discussion. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (AFP)