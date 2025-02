Trump veta agência "Associated Press" no Salão Oval por não usar nome "Golfo da América"

A agência de notícias Associated Press (AP) foi vetada na terça-feira, 11, em um ato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, por não usar o termo “Golfo da América” em vez de Golfo do México.

“Hoje fomos informados pela Casa Branca que, se a AP não alinhar seus padrões editoriais com a ordem executiva do presidente Donald Trump para renomear o Golfo do México como Golfo da América, ela seria impedida de participar de um evento no Salão Oval”, disse a editora-chefe da agência, Julie Pace, em um comunicado.

“Nesta tarde, um repórter da AP foi vetado e não pôde comparecer à assinatura de uma ordem executiva”, acrescentou. Pace chamou de “alarmante” a decisão da Casa Branca contra a AP “por seu jornalismo independente”.

“Restringir nosso acesso ao Salão Oval com base no conteúdo de nossa cobertura não apenas impede seriamente o acesso do público a notícias independentes, mas também viola claramente a Primeira Emenda”, disse.

A "Associated Press", em seu manual de estilo, decidiu continuar chamando o Golfo do México “por seu nome original”, mesmo mencionando o novo nome escolhido por Trump.

“A ordem de Trump tem autoridade apenas dentro dos Estados Unidos. Nem o México, nem outros países, nem organizações internacionais são obrigados a reconhecer a mudança de nome”, disse a agência.

“Como uma agência de notícias global que distribui informações em todo o mundo, a AP deve garantir que os nomes de lugares e a geografia sejam facilmente reconhecíveis por todos os públicos”, acrescentou.

A Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA) disse em um comunicado que o veto “é inaceitável” e exigiu que o governo Trump volte atrás "imediatamente”.

“A Casa Branca não pode ditar como a imprensa divulga as notícias“, disse a WHCA.