Inflação e índice de emprego dos EUA de outubro não serão divulgados, diz Casa Branca

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que os relatórios de emprego e do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), a inflação dos Estados Unidos, de outubro provavelmente não serão divulgados devido à paralisação do governo.

"Os democratas podem ter prejudicado permanentemente o sistema estatístico federal, com os relatórios de IPC e emprego de outubro provavelmente nunca sendo divulgados", disse Leavitt em uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, 12.

Ela expressou preocupação com o fato de a falta de dados estar deixando os formuladores de políticas no Federal Reserve (Fed) "às cegas em um período crítico".

Impactos do shutdown

O Departamento de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics) e outras agências responsáveis pela coleta e publicação de dados econômicos interromperam suas atividades durante a paralisação do governo. Embora alguns economistas acreditem que algumas estatísticas possam ser coletadas e divulgadas retroativamente, há o risco de que outras informações sejam omitidas.

O CPI e a taxa de desemprego de outubro estão entre os indicadores que correm maior risco de não serem publicados devido à forma como os dados são coletados.

"O que me foi informado é que algumas das pesquisas nunca foram concluídas, então talvez nunca saibamos o que aconteceu naquele mês", afirmou o diretor econômico nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, à CNBC na terça-feira. "Vamos ficar um tempo sem dados claros até que as agências de dados voltem a funcionar."

Negociações para fim das paralisações

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta segunda-feira, 10, um acordo que põe fim ao shutdown, a paralisação dos serviços do governo americano que se estendeu por 41 dias. A medida busca restaurar o funcionamento de órgãos públicos e encerrar os impactos administrativos causados pela falta de orçamento.

Durante o período de paralisação, diversos órgãos federais suspenderam suas atividades, com reflexos diretos sobre o pagamento de salários, a operação de aeroportos e a distribuição de assistência alimentar.

O pacote ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Representantes, que deve votar a proposta na quarta-feira, 12. Após a aprovação, o texto será encaminhado ao presidente Donald Trump para sanção, etapa final para encerrar a paralisação das atividades.

O atual shutdown é o mais longo da história dos Estados Unidos. A paralisação teve origem na ausência de consenso entre Republicanos e Democratas no Senado, que exige maioria de três quintos para aprovar temas orçamentários.

O avanço da proposta só foi possível depois que senadores democratas concordaram em votar com os republicanos, no domingo, 9, permitindo a continuidade da tramitação.