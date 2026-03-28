Às vésperas da Páscoa, Nestlé denuncia roubo de 12 toneladas de KitKat

Caminhão com mais de 400 mil unidades do chocolate desapareceu na Europa (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 28 de março de 2026 às 10h31.
Última atualização em 28 de março de 2026 às 10h35.
O grupo suíço Nestlé denunciou o roubo de uma grande carga de chocolates KitKat durante o transporte na Europa. Segundo a empresa, um caminhão que levava 413.793 unidades de sua nova linha do produto foi interceptado na semana passada.
A carga, que totalizava 12 toneladas, desapareceu enquanto seguia para centros de produção e distribuição. O veículo havia saído do centro da Itália com destino à Polônia, com previsão de abastecer diversos países ao longo do trajeto.
Em tom bem-humorado, um porta-voz comentou o episódio citando o slogan da marca.
"Sempre incentivamos as pessoas a fazerem uma pausa com o KitKat", disse. "Mas parece que os ladrões levaram a mensagem muito a sério e roubaram mais de 12 toneladas do nosso chocolate."
A empresa alertou que o roubo pode "provocar escassez de KitKats" e que os consumidores "podem ter dificuldades para encontrar seus chocolates favoritos antes da Páscoa".
As investigações seguem em colaboração com autoridades locais e parceiros da cadeia de suprimentos, mas "o veículo e seu conteúdo continuam desaparecidos".À la Willy Wonka, Cacau Show esconde ‘bilhetes dourados’ com prêmios em chocolates
A empresa também alertou para a possibilidade de que os produtos roubados sejam comercializados em canais não oficiais na Europa. Para evitar o problema, destacou que é possível rastrear as unidades por meio dos códigos de lote.
"Se uma correspondência for localizada, o sistema apresentará instruções claras sobre como alertar a KitKat, que então compartilhará as provas de maneira adequada", informou.
*Com informações da AFP