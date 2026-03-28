Às vésperas da Páscoa, Nestlé denuncia roubo de 12 toneladas de KitKat

O grupo suíço Nestlé denunciou o roubo de uma grande carga de chocolates KitKat durante o transporte na Europa. Segundo a empresa, um caminhão que levava 413.793 unidades de sua nova linha do produto foi interceptado na semana passada.

A carga, que totalizava 12 toneladas, desapareceu enquanto seguia para centros de produção e distribuição. O veículo havia saído do centro da Itália com destino à Polônia, com previsão de abastecer diversos países ao longo do trajeto.

Em tom bem-humorado, um porta-voz comentou o episódio citando o slogan da marca.

"Sempre incentivamos as pessoas a fazerem uma pausa com o KitKat", disse. "Mas parece que os ladrões levaram a mensagem muito a sério e roubaram mais de 12 toneladas do nosso chocolate."

Possível impacto no abastecimento

A empresa alertou que o roubo pode "provocar escassez de KitKats" e que os consumidores "podem ter dificuldades para encontrar seus chocolates favoritos antes da Páscoa".

As investigações seguem em colaboração com autoridades locais e parceiros da cadeia de suprimentos, mas "o veículo e seu conteúdo continuam desaparecidos".

Risco de vendas irregulares

A empresa também alertou para a possibilidade de que os produtos roubados sejam comercializados em canais não oficiais na Europa. Para evitar o problema, destacou que é possível rastrear as unidades por meio dos códigos de lote.

"Se uma correspondência for localizada, o sistema apresentará instruções claras sobre como alertar a KitKat, que então compartilhará as provas de maneira adequada", informou.

*Com informações da AFP