Cápsula da SpaceX chega à ISS para resgatar astronautas no espaço; veja vídeo

A cápsula Dragon Endurance, da SpaceX, atracou na Estação Espacial Internacional (ISS) na madrugada deste domingo. A missão, realizada em parceria com a Nasa, tem o objetivo de trazer de volta à Terra dois astronautas que estão "presos" no espaço desde junho de 2024.

O foguete partiu na noite da última sexta-feira, às 20h04. A viagem, que poderia ser mais uma missão rotineira de rotação da tripulação da Estação Espacial Internacional, é responsável por resgatar Suni Williams e Butch Wilmore, a dupla de astronautas que está "presa" no espaço desde junho de 2024.

Butch Wilmore e Suni Williams podem iniciar o retorno para casa a partir de quarta-feira, segundo a Nasa. A nova tripulação entrou por uma pequena escotilha a bordo do laboratório orbital. "É ótimo ver nossos amigos chegando", disse Williams, chamando o momento de um "dia maravilhoso".

All the hugs. 🫶

The hatch of the SpaceX Dragon spacecraft opened March 16 at 1:35 a.m. ET and the members of Crew-10 entered the @Space_Station with the rest of their excited Expedition 72 crew. pic.twitter.com/mnUddqPqfr

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) March 16, 2025