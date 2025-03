Elon Musk aposta quando os humanos vão ocupar Marte: 'de cinco a sete anos'

O homem mais rico do mundo e CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, afirmou que os seres humanos irão ocupar Marte de "cinco a sete anos". Segundo ele, "deve-se fazer o que for preciso para fortalecer a civilização e manter essa janela de oportunidade aberta o máximo de tempo possível".

Em resposta a um usuário do X, antigo Twitter, afirmou que a ocupação de humanos em Marte "acontecerá na 2ª ou 3ª janela de lançamento Terra-Marte, ou seja, em aproximadamente 5 a 7 anos".

No último final de semana, Musk anunciou que seu foguete, Starship voará para Marte no final de 2026, com o robô humanoide Optimus, da Tesla, a bordo, e disse que os voos com humanos podem virar realidade a partir de 2029.

Yes. That will happen on either the 2nd or 3rd Earth-Mars launch window, so roughly 5 to 7 years from now.

The key question is whether Earth’s current civilizational technology level will last long enough to ensure that Mars can grow by itself, even if supply ships from Earth…

— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2025