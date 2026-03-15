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Candidato à Presidência do Peru morre em acidente de trânsito

Napoleón Becerra estava em deslocamento para evento de campanha

Napoleón Becerra, candidato à Presidência do Peru, morto em acidente (Veronica Calderon/EFE)

Napoleón Becerra, candidato à Presidência do Peru, morto em acidente (Veronica Calderon/EFE)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 15 de março de 2026 às 17h21.

O candidato à Presidência do Peru pelo Partido dos Trabalhadores e Empreendedores (PTE), Napoleón Becerra, morreu em um acidente de trânsito quando se dirigia para um ato de campanha, confirmaram autoridades locais neste domingo (15).

Becerra era presidente do partido de centro e aparecia nas últimas posições nas pesquisas entre os mais de 30 candidatos que disputarão as eleições no próximo 12 de abril.

As pesquisas situam Rafael López Aliaga à frente nas intenções de voto.

O acidente ocorreu nas proximidades da cidade de Ayacucho, no sul do Peru, quando o carro em que o candidato viajava capotou por causas que estão sendo investigadas.

"O candidato Becerra já morreu", disse à emissora RPP Balvin Huamani, prefeito do distrito de Pilpichaca.

Segundo seu relato, ele mesmo levou Becerra, de 61 anos, para um posto de saúde, onde o candidato teve a morte confirmada.

O Juizado Nacional das Eleições (JNE) lamentou o falecimento de Becerra, e desejou a pronta recuperação das três pessoas que o acompanhavam e que ficaram feridas no acidente.

Com AFP e EFE.

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