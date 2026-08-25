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Canadá retalia EUA e anuncia tarifas de até 50% sobre produtos americanos

Novas alíquotas vão atingir setores como aço, laticínios e eletrônicos, igualando as taxas aplicadas pelo governo Trump

Canadá x EUA: medidas devem entrar em vigor em 8 de setembro (ANDREJ IVANOV/AFP)

Canadá x EUA: medidas devem entrar em vigor em 8 de setembro (ANDREJ IVANOV/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14h01.

Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 14h04.

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O Canadá anunciou nesta terça-feira, 25, tarifas de 15% e 50% sobre produtos dos Estados Unidos, em mais uma escalada da guerra comercial entre os dois países.

As medidas devem entrar em vigor em 8 de setembro, conforme cronograma já anunciado pelo primeiro-ministro Mark Carney. A decisão acontece após o presidente dos EUA, Donald Trump, impor tarifas de 50% sobre produtos canadenses no sábado.

Segundo autoridades do Canadá, as novas tarifas vão igualar os níveis aplicados pelos Estados Unidos e vão atingir setores como aço, laticínios e eletrônicos.

O governo do Canadá também anunciou um pacote de ajuda de 5,4 bilhões de dólares canadenses (R$ 27,81 bilhões) para empresas e trabalhadores afetados pelas medidas.

"Este é um desafio sem precedentes imposto ao Canadá. Mas o Canadá estará à altura das circunstâncias", afirmou o ministro das Finanças, François-Philippe Champagne.

Trump aplica tarifa de 50% sobre Canadá após fracasso em acordo

Trump anunciou na segunda-feira, 24, que pretende elevar para 50% as tarifas sobre automóveis, caminhões, autopeças e aço importados do Canadá a partir de 1º de janeiro de 2027. A medida acontece em meio ao agravamento da disputa comercial entre os dois países.

Atualmente, os automóveis canadenses são submetidos a uma tarifa de 25% quando não utilizam materiais americanos em sua fabricação. No caso do aço, as importações já são, em geral, taxadas em 50%.

A nova ameaça ocorre poucos dias depois de Estados Unidos e Canadá não conseguirem chegar a um acordo para evitar a aplicação de tarifas adicionais.

As medidas anunciadas por Washington entraram em vigor no fim de semana e atingem produtos canadenses avaliados em cerca de US$ 20 bilhões (R$ 103 bilhões), equivalentes a 5,5% das exportações do Canadá para os Estados Unidos.

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