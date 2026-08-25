Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Inflação de 400%: 'Doutor Dinheiro' prescreve dólar para a Venezuela

Economista Steve Hanke defende abandonar o bolívar e fechar o banco central para conter a disparada dos preços

Moedas de bolívar e cédula de dólar: economista defende adoção de moeda americana na Venezuela para conter crise (Meridith Kohut/Bloomberg)

Moedas de bolívar e cédula de dólar: economista defende adoção de moeda americana na Venezuela para conter crise (Meridith Kohut/Bloomberg)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06h00.

Priorizar nos meus resultados Google

O economista Steve Hanke, professor da Universidade Johns Hopkins e conhecido pelo apelido de “Doutor Dinheiro”, defende uma mudança radical na política monetária da Venezuela para conter a inflação, que chegou a níveis próximos de 400%.

Nomeado assessor especial de uma importante liderança da Assembleia Nacional venezuelana, Hanke propõe à plataforma Fortune a adoção plena do dólar americano como moeda oficial do país. A medida significaria abandonar o bolívar e encerrar as funções do banco central.

Na avaliação do economista, o objetivo principal seria eliminar a possibilidade de emissão descontrolada de moeda para financiar as contas do governo. Com uma moeda estrangeira, a autoridade monetária venezuelana perderia a capacidade de emitir moeda para cobrir déficits.

“Domar a inflação é a chave para restaurar a estabilidade na Venezuela”, afirmou Hanke à Fortune. Para ele, sem estabilidade de preços, dificilmente será possível recuperar a economia do país de forma sustentável.

Diagnóstico: colapso monetário

A proposta não é inédita na trajetória do economista. Em 1999, Hanke ajudou Montenegro a abandonar o dinar iugoslavo em favor do marco alemão e, no ano seguinte, supervisionou a adoção do dólar pelo Equador.

Hanke também atuou como assessor informal do governo do Zimbábue em 2009, quando o país passou a adotar o dólar americano para conter a hiperinflação. A estratégia funcionou inicialmente, mas o país abandonou a moeda americana em 2013, e a inflação voltou a disparar.

Na Venezuela, esta seria a segunda tentativa de Hanke de promover uma mudança estrutural no regime monetário. Em meados dos anos 1990, seu plano de criar um currency board — sistema no qual um país fixa o valor de sua moeda ao de uma moeda forte estrangeira — não conseguiu apoio suficiente na Assembleia Nacional.

Desta vez, porém, o economista estima que as chances de aprovação da dolarização estejam entre 50% e 80%, já que o dólar ocupa um lugar central na economia venezuelana.

Com o colapso do bolívar, que teria perdido 78% de seu valor frente à moeda americana no último ano, o dólar passou a ser utilizado amplamente nas compras e transações do cotidiano. Com isso, Hanke acredita que a eventual mudança seria uma das maiores transições de uma moeda nacional para uma alternativa desde a criação do euro, em 1999.

Hanke chama esse processo de “dolarização espontânea”. Segundo ele, a adoção generalizada do dólar por consumidores e empresas aumenta a probabilidade de uma adoção oficial futura da moeda americana.

A principal resistência estaria na perda do banco central como prestamista de última instância. A dolarização também significaria, na prática, transferir a condução da política monetária para o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos.

Remédio: uma dose de dólar

O exemplo argentino evidencia as dificuldades políticas da medida. Javier Milei chegou à Presidência defendendo a dolarização, mas posteriormente recuou da proposta, enquanto seu governo buscou reduzir a inflação por meio de cortes de subsídios e do déficit público.

Para Hanke, porém, a dolarização poderia abrir caminho para uma recuperação econômica na Venezuela, especialmente por meio do setor petrolífero.

A estabilidade monetária, segundo sua avaliação, teria potencial para atrair uma nova onda de investimentos estrangeiros. Além disso, a Venezuela possui uma dívida estimada em US$ 250 bilhões, o que equivale a cerca de 150% do PIB.

Hanke argumenta que uma expansão da produção de petróleo poderia gerar os dólares necessários para o pagamento de juros e do principal da dívida.

Além disso, o fim da hiperinflação poderia reduzir as taxas de juros e estimular o crédito para consumidores e empresas. Na visão do economista, esse processo ajudaria a reanimar o mercado imobiliário, os investimentos domésticos e a atividade econômica, levando o país de uma contração para um possível crescimento já no próximo ano.

Acompanhe tudo sobre:DólarVenezuela
Próximo

Mais de Mundo

Brics na Índia: por que o dólar está no centro da disputa entre os países do bloco

China tem as maiores reservas do mundo de 14 minerais estratégicos

Duas décadas depois do 11 de Setembro, EUA seguem vulneráveis ao terrorismo

Líbano e Arábia Saudita entram no radar da guerra no Irã; entenda

Mais na Exame

Esporte

'Sem chance de errar': como uma policial aposentada virou destaque no triatlo do Brasil

Casual

A boutique da Chanel que não vende peças da grife

ExameLab

Como criar atalhos no iOS 27 só descrevendo o que você quer, sem saber programar

Mercado Imobiliário

Regras para aluguel de curta temporada no Brasil deixam construtoras em alerta