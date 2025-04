Canadá e EUA preparam negociações para chegar a novo acordo comercial

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, revelou nesta quinta-feira que seu governo está em conversas com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, para se preparar para as negociações comerciais com Donald Trump após as eleições canadenses de 28 de abril.

Carney explicou durante uma entrevista coletiva que o ministro do Comércio Internacional canadense, Dominic LeBlanc, está em conversas com Lutnick para poder ter "negociações construtivas entre o primeiro-ministro do Canadá e o presidente dos Estados Unidos".

O primeiro-ministro canadense conversou por telefone com Trump em 28 de março, seu primeiro e único contato direto entre os dois líderes, na qual discutiram o início das negociações para um novo acordo comercial e de segurança com os Estados Unidos assim que as eleições gerais forem realizadas em abril.

Resposta às tarifas dos EUA

Carney também anunciou que suspenderá sua campanha eleitoral na sexta-feira para viajar a Ottawa e presidir uma reunião com alguns de seus principais ministros para discutir as tarifas impostas pelos EUA a produtos exportados pelo Canadá.

"Diante da mudança da situação", disse ele, que retornará a Ottawa para se reunir com o ministro da Defesa e o gabinete responsável pelas relações com os Estados Unidos.

"As tarifas ainda estão em vigor. Essas tarifas são uma ameaça para nossas famílias, nossos trabalhadores e nossas empresas. E, embora tenham sido impostas sob vários pretextos, todas elas são injustificadas, desmerecidas e equivocadas. Vamos lutar contra essas tarifas até que sejam removidas", afirmou Carney.

Impacto e estratégias internacionais

Embora o Canadá, assim como o México, esteja excluído da rodada de tarifas recíprocas que Trump anunciou na semana passada, é afetado por duas outras rodadas de taxas: as chamadas tarifas "fentanil", que representam 25% sobre aço e alumínio e 10% sobre energia; e 25% sobre o setor automotivo.

O líder canadense repetiu que a trégua nas tarifas recíprocas anunciada na quarta-feira pelo presidente dos EUA, Donald Trump, é "bem-vinda", embora não afete o Canadá, e disse que nesta manhã conversou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Carney relatou que a conversa se concentrou em "entender" a decisão da União Europeia de aprovar "contramedidas" para as tarifas dos EUA e adiar sua implementação enquanto se aguarda as negociações com Washington. O primeiro-ministro descreveu a conversa como "muito boa".

Críticas à política de armas dos EUA

Durante discurso em um evento eleitoral na região da Grande Toronto, Carney também culpou as "leis irresponsáveis sobre armas dos EUA" e as "fracas" medidas de fronteira dos EUA pelo tráfico ilegal de armas para o Canadá.