Bolsas da Ásia abrem em queda após novas tarifas de Trump à China

Os mercados da Ásia-Pacífico recuam nesta sexta-feira, 11, após Wall Street corrigir sua rota com as tensões da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, alimentando o clima de aversão ao risco dos investidores.

A administração do presidente Donald Trump elevou para 145% as taxas sobre produtos chineses, acirrando a tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo. Na madrugada desta sexta-feira, a China respondeu aos Estados Unidos e elevou para 125% as tarifas recíprocas com o governo americano.

O S&P/ASX 200 da Austrália fechou o pregão em queda, com recuo de 0,82%

O índice Nikkei 225 do Japão perde 4,61% - na semana, segue em terreno negativo na faixa dos 1,8%. O Topix, também do Japão, apresentou queda de 4,30%. Já o índice Kospi da Coreia do Sul cai 1,62%.

Em Hong Kong, a bolsa local recua 0,53%. Na semana, a queda é de 10%. O SSEC, de Xangai, caía 0,24% no pregão; e o Hang Seng, de Hong Kong, apresentou variação negativa de 1,05%.

O Banco Popular da China (PBOC), diante da guerra tarifária entre China e Estados Unidos, aumentou o valor do yuan para 7,2087 por dólar.

Reversão de tarifas

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma reversão tarifária na quarta-feira, eliminando as novas alíquotas recíprocas sobre importações da maioria dos países por 90 dias, o que deu ânimo aos investidores.

No entanto, a disputa com a China segue a todo vapor. A Casa Branca confirmou que os produtos chineses seriam taxados em 145%. Já Pequim vai taxar os itens americanos em 125%.

Trump disse nesta quinta-feira que espera negociar com a China e não descartou prorrogar a suspensão de 90 dias das tarifas. O governo chinês ressaltou que não irá recuar diante da guerra tarifária.

A União Europeia anunciou uma trégua também por 90 dias nas tarifas contra os EUA, mas também deixou aberta a possibilidade de taxar as big techs norte-americanas caso as negociações não avancem.

Índices futuros dos EUA

Os índices futuros de ações dos EUA estão em baixa nesta sexta, com os investidores buscando encerrar uma semana volátil, pontuada por oscilações acentuadas. O S&P 500 tem queda de 0,47%, enquanto Nasdaq cai 0,52%. Já o índice futuro de Dow Jones cai 0,5%.