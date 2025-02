EUA e México chegam a acordo para adiar novas tarifas por um mês

Os Estados Unidos e o México chegaram a um acordo para adiar por um mês a implantação de novas tarifas de importação, que o governo de Donald Trump havia determinado e que entrariam em vigor na terça-feira, 4.

O acordo foi divulgado inicialmente pela presidente do México, Claudia Sheinbaum, e depois confirmado por Trump.

O México concordou em reforçar a segurança nas fronteiras e enviará 10 mil soldados para a região, para conter o tráfico de drogas e a travessia de imigrantes irregulares rumo aos Estados Unidos.

Apesar do acordo com o México, ainda há a previsão de que as tarifas dos EUA sobre Canadá e China entrem em vigor na terça-feira, 4.

Em postagem via redes sociais nesta segunda-feira, 3, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou que as tarifas dos Estados Unidos sobre o México serão adiadas por um mês, após uma conversa com o presidente Donald Trump.

Segundo Sheinbaum, o diálogo foi produtivo e as autoridades dos dois países chegaram a um acordo temporário, o que permitiu uma mudança no cenário econômico imediato.

A declaração teve um impacto positivo no mercado financeiro, com o peso mexicano apagando as perdas anteriores e registrando uma alta de 0,3% em relação ao dólar. O adiamento das tarifas, que eram uma preocupação crescente, gerou um alívio significativo para os investidores e analistas financeiros.

"Acabei de falar com a presidente Claudia Sheinbaum, do México. Foi uma conversa muito amigável, na qual ela concordou em fornecer imediatamente 10.000 soldados mexicanos na fronteira entre o México e os Estados Unidos", escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social. "Esses soldados serão especificamente designados para interromper o fluxo de fentanil e migrantes ilegais em nosso país", continuou.