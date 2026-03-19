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Caça russo invade espaço aéreo da Estônia e aciona Otan

Aeronave permaneceu cerca de um minuto no território; país convocou representante russo e classificou episódio como violação grave na região do Báltico

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de março de 2026 às 13h32.

Um caça russo violou o espaço aéreo da Estônia nesta quarta-feira, 18, e levou à ativação do sistema de resposta rápida da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), segundo autoridades locais.

De acordo com o governo estoniano, a aeronave permaneceu por cerca de um minuto dentro do território antes de deixar a área. O incidente ocorreu nas proximidades da ilha de Vaindloo, no Golfo da Finlândia, ao norte do país.

O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, afirmou que não houve ameaça direta à segurança nacional, mas classificou o episódio como uma violação grave do espaço aéreo.

A incursão acionou o policiamento aéreo da Otan no Báltico, que mobilizou unidades da Força Aérea Italiana para monitorar a situação. A missão é responsável pela vigilância do espaço aéreo de países da região e, segundo autoridades estonianas, respondeu com rapidez.

Como reação diplomática, o Ministério das Relações Exteriores da Estônia convocou o principal representante russo em Tallinn e entregou uma nota formal de protesto.

Este é o primeiro caso de violação do espaço aéreo estoniano por uma aeronave russa em 2026. Episódios semelhantes, no entanto, já foram registrados. Em setembro do ano passado, três aviões militares russos entraram no território do país por cerca de 12 minutos.

Autoridades da Estônia e aliados da Otan criticaram a ação e apontaram um padrão recorrente em incursões desse tipo, destacando a necessidade de respostas firmes diante de novos episódios.

*Com informações do Globo

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