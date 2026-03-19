Caça russo invade espaço aéreo da Estônia e aciona Otan

Repórter
Publicado em 19 de março de 2026 às 13h32.
Um caça russo violou o espaço aéreo da Estônia nesta quarta-feira, 18, e levou à ativação do sistema de resposta rápida da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), segundo autoridades locais.
De acordo com o governo estoniano, a aeronave permaneceu por cerca de um minuto dentro do território antes de deixar a área. O incidente ocorreu nas proximidades da ilha de Vaindloo, no Golfo da Finlândia, ao norte do país.
O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, afirmou que não houve ameaça direta à segurança nacional, mas classificou o episódio como uma violação grave do espaço aéreo.
.@MFAestonia has summoned the Russian chargé d’affaires after a Russian SU-30 fighter jet violated Estonia's airspace near Vaindloo Island on March 18, remaining for about one minute.
I can confirm that NATO’s Baltic Air Policing mission responded swiftly, with Italian Air Force…
— Margus Tsahkna (@Tsahkna) March 19, 2026
A incursão acionou o policiamento aéreo da Otan no Báltico, que mobilizou unidades da Força Aérea Italiana para monitorar a situação. A missão é responsável pela vigilância do espaço aéreo de países da região e, segundo autoridades estonianas, respondeu com rapidez.
Como reação diplomática, o Ministério das Relações Exteriores da Estônia convocou o principal representante russo em Tallinn e entregou uma nota formal de protesto.
Autoridades da Estônia e aliados da Otan criticaram a ação e apontaram um padrão recorrente em incursões desse tipo, destacando a necessidade de respostas firmes diante de novos episódios.
*Com informações do Globo