Estônia acusa Rússia de invadir espaço aéreo e anuncia reunião do Conselho de Segurança da ONU

No dia 19 de setembro, três caças russos MiG-31 violaram o espaço aéreo estoniano em uma área localizada sobre o Golfo da Finlândia. A Rússia negou a incursão

Conselho de Segurança da ONU: Estônia acusa Rússia de invandir seu espaço aéreo (ANGELA WEISS /AFP)

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 09h44.

A Estônia anunciou que uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU será organizada na segunda-feira, 22, a pedido do país, após a incursão de três aviões russos em seu espaço aéreo.

"Em 22 de setembro (...) o Conselho de Segurança das Nações Unidas terá uma reunião de emergência em resposta à flagrante violação do espaço aéreo estoniano por parte da Rússia na sexta-feira passada", afirma o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

No dia 19 de setembro, três caças russos MiG-31 violaram o espaço aéreo estoniano em uma área localizada sobre o Golfo da Finlândia, uma ação qualificada como provocação perigosa pela União Europeia e pela Otan. A Rússia negou a incursão.

Para interceptar os aviões russos foram mobilizados caças italianos F-35, que atuam na missão de apoio à defesa aérea da Otan nos Estados Bálticos, ao lado de aeronaves suecas e finlandesas.

Segundo o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, a violação é "parte de um padrão mais amplo de escalada por parte da Rússia, tanto a nível regional como global".

"O comportamento exige uma resposta internacional", acrescentou.

