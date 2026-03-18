Inteligência Artificial

Este é o único país que digitaliza 100% dos serviços — e vira referência global em tecnologia

País europeu mostra como a digitalização pode simplificar serviços e impulsionar a economia

Estônia (Steve Jurvetson/Flickr/Creative Commons)

Estônia (Steve Jurvetson/Flickr/Creative Commons)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 18 de março de 2026 às 16h48.

Fazer imposto, votar, acessar serviços de saúde ou até se casar — tudo pela internet. Na Estônia, isso já é realidade.

O país europeu que era um polo tecnológico da União Soviética, se tornou independente em 1994, e implementou um sistema de governo digital, que hoje permite que 100% dos serviços públicos sejam realizados online.

Hoje, ele se tornou o primeiro do mundo a digitalizar praticamente todos os serviços públicos, mostrando como a tecnologia pode transformar a relação entre governo, empresas e cidadãos.

Como a Estônia se tornou um país 100% digital

A transformação começou nos anos 1990, logo após a independência da União Soviética.

Com poucos recursos, o país apostou na tecnologia como estratégia de desenvolvimento. A ideia era usar o digital para acelerar o crescimento e reduzir desigualdades.

Hoje, praticamente todos os serviços públicos da Estônia são digitais. Entre eles:

  • Emissão de documentos
  • Pagamento de impostos
  • Registro de propriedades
  • Casamento e divórcio
  • Votação online

O sistema é integrado por uma identidade digital única, que permite acesso rápido e seguro a diferentes serviços.

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Fonte: Wikimedia Commons

Os sistemas que conectam tudo

Um dos pilares desse modelo é o X-Road, plataforma que conecta dados de diferentes órgãos públicos e privados, além de permitir que os cidadãos usem uma identidade única digital.

Na prática, isso evita burocracia e reduz retrabalho. Informações não precisam ser inseridas várias vezes, e os serviços se tornam mais rápidos e eficientes. Além disso, áreas como saúde também foram digitalizadas, com acesso unificado a históricos médicos e prescrições, graças ao sistema de e-Health.

A e-Voting (votação eletrônica) foi outro marco importante, tornando a Estônia o primeiro país a realizar eleições nacionais online, um modelo que tem sido estudado por outros países, incluindo o Brasil.

O que outros países podem aprender

Apesar do sucesso, a própria Estônia reconhece que não existe uma fórmula única. Cada país precisa adaptar a digitalização à sua realidade, considerando cultura, estrutura e necessidades locais.

Ainda assim, o caso estoniano mostra que a tecnologia pode ser um atalho para o desenvolvimento.

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