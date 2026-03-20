Trump chama países-membros da Otan de 'covardes' por falta de apoio em Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou de "covardes" os países integrantes da Otan ao comentar a ausência de apoio para liberar o Estreito de Ormuz durante o conflito com o Irã. De acordo com ele, essa "situação é a causa da elevação dos preços do petróleo".

"Eles não querem ajudar a abrir o Estreito de Ormuz; uma simples manobra militar que constitui a única razão para esses altos preços do petróleo. Algo tão fácil de fazer para eles, e com tão pouco risco. COVARDES, e nós LEMBRAREMOS disso!", disse o presidente americano, em uma publicação feita nesta sexta-feira, 20, na rede Truth Social.

'Tigre de Papel'

Segundo Trump, os membros da aliança militar "não quiseram se juntar à luta para deter um Irã com capacidade nuclear. Agora que essa batalha foi GANHA militarmente, com muito pouco perigo para eles, reclamam dos altos preços do petróleo que se veem obrigados a pagar".

"Sem os Estados Unidos, a Otan é um TIGRE DE PAPEL!", declarou.

As críticas se intensificaram ao longo da semana. Trump direcionou declarações à Otan e também a países como Austrália, Japão e Coreia do Sul, após a recusa desses governos em participar de uma coalizão militar voltada à proteção da navegação no Estreito de Ormuz, rota responsável por aproximadamente 20% do transporte marítimo global de hidrocarbonetos. As nações argumentaram que o conflito não foi iniciado por elas.

O republicano afirmou ainda que integrantes da aliança informaram que "não desejam se envolver" na operação conduzida pelos Estados Unidos em conjunto com Israel, "apesar de quase todos os países concordarem firmemente com nossas ações e considerarem que não se pode permitir que o Irã possua armas nucleares".

Na última terça-feira, durante encontro com o primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, Trump disse que a Otan comete "um erro muito tolo" ao não aderir à iniciativa e levantou questionamentos sobre o grau de compromisso do bloco com Washington.

Em novas mensagens na Truth Social, o presidente declarou que, por ser "o país mais poderoso do mundo", os Estados Unidos não dependem da "ajuda de ninguém", afirmando que as forças americanas conseguiram "dizimar o Exército iraniano".