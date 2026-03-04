Turquia diz que abateu míssil do Irã que atingiria o país

A Turquia afirmou que um míssil balístico disparado pelo Irã em direção ao seu território foi interceptado por sistemas de defesa aérea e antimísseis da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) no leste do mar Mediterrâneo.

As informações foram divulgadas pelo Ministério da Defesa turco nesta quarta-feira, 4. De acordo com o governo turco, o projétil seguia em direção ao espaço aéreo do país depois de atravessar a Síria e o Iraque. O míssil teria sido destruído antes de atingir o território turco; não houve mortos ou feridos.

“Advertimos todas as partes a se absterem de ações que levem a uma nova escalada do conflito na região. Nesse contexto, continuaremos a consultar a Otan e nossos outros aliados", disse a pasta, em nota.

O ministério acrescentou que “todas as medidas necessárias para defender nosso território e espaço aéreo serão tomadas com determinação e sem hesitação”, além de lembrar que a Turquia “reserva o direito de responder a quaisquer ações hostis contra nosso país”.

Segundo autoridades turcas, destroços do míssil interceptador caíram no distrito de Dortyol, na província de Hatay, no sudeste do país.

Envolvimento da Turquia e da Otan

A interceptação marca a primeira vez que a Turquia — membro da Otan e vizinha do Irã — é diretamente envolvida na escalada do conflito regional.

A Otan também comentou o episódio. A porta-voz da aliança, Allison Hart, declarou que o bloco condena o ataque.

“Condenamos o fato de o Irã ter como alvo a Turquia. A Otan permanece firmemente ao lado de todos os aliados, incluindo a Turquia, enquanto o Irã continua seus ataques indiscriminados na região.”

Ela acrescentou que “nossa postura de dissuasão e defesa permanece forte em todos os domínios, inclusive quando se trata de defesa aérea e antimísseis.”

*Com informações da AFP