Brasil se cansou de ser tratado como país pobre, diz Lula na Alemanha

Hannover - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil é uma potência em transição energética e que deve ser tratado como um parceiro de mesmo nível, e não inferior, em discurso na Alemanha nesta segunda-feira, 20.

"Quando o Brasil fala que será uma potência mundial na transição energética e na oferta de combustível renovável ao mundo, nós não estamos falando qualquer coisa. Estamos falando de um país que cansou de ser pequeno. Cansou de ser um país em via de desenvolvimento, um país que cansou de ser tratado como um país do terceiro mundo", disse Lula, na cerimônia de abertura do estande do Brasil na feira industrial Hannover Messe.

"Nós cansamos de ser tratados como um país pobre e um país pequeno. Temos uma boa base intelectual, uma boa base tecnológica e empresas extraordinárias", disse.

"Temos 215 milhões de habitantes, uma economia razoavelmente estável e conquistamos muita credibilidade nos últimos anos. E é com essa cara que nós viemos aqui a Hannover. Primeiro para aprender aquilo que a indústria mundial tem de novidade para o mundo. Segundo, aprender com a capacidade tecnológica e produtiva do povo alemão. Terceiro, mostrar aquilo que nós somos capazes de fazer", afirmou.

Tour pela feira

Após o discurso, Lula fez um tour de cerca de uma hora pela feira. Ele subiu em um caminhão movido a HVO, que destacava o uso de Bevant, combustível sintético (HVO) desenvolvido pela empresa Be8, que pode substituir até 100% do diesel, segundo o fabricante. Lula vestiu um boné da marca, subiu na cabine do caminhão e depois mostrou um frasco com o produto.

“O Brasil já achou o caminho da transição energética”, disse o presidente.

Em seguida, Lula foi ao estande da Eve, subsidiária da Embraer que trabalha na criação de um carro elétrico. Um protótipo foi levado à feira, e Lula também entrou no veículo.

No tour, Lula também passou pelos estandes da Weg, fabricante de motores e carregadores, da mineradora Vale e da Bayer, que fabrica insumos e tecnologias agrícolas, e do Sesi/Senai, serviços de ensino da indústria.

O espaço do Brasil é um dos maiores do evento, que destaca o potencial do país em energias limpas e em minerais críticos, como as terras raras. A Hannover Messe é a maior feira industrial do mundo, e o Brasil é o país parceiro do evento nesse ano.

Agenda de Lula

Ainda nesta segunda, Lula participa de um almoço de trabalho com o governo alemão. Em seguida, dará uma entrevista coletiva ao lado de Merz e visitará a fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, na parte da tarde.

Na terça, 21, o presidente segue para Lisboa, onde encontrará autoridades de Portugal. Em seguida, voltará a Brasília.

O repórter viajou a convite da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo.