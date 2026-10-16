Projeção do FMI mostra Brasil de volta à 8ª posição de maior economia do mundo em 2027

RESUMO ＋ O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que o Brasil será a 8ª maior economia do mundo em 2027, ante a 10ª posição, com PIB de US$ 2,79 trilhões. O país deve ultrapassar Itália e Rússia, enquanto Estados Unidos e China permanecem no topo do ranking.

O FMI (Fundo Monetário Internacional) divulgou uma projeção que mostra que o Brasil deve ficar entre as dez maiores economias mundiais, em 2027. Segundo o relatório, o país deve chegar ao ano que vem com um PIB de US$ 2,8 trilhões, saltando da 10ª para a 8ª posição.

Com isso, a economia brasileira deve ultrapassar as da Itália e da Rússia. O 8º lugar já foi ocupado pela primeira vez em 1996 pelo Brasil.

Os Estados Unidos continuam encabeçando a lista, com um PIB estimado em US$ 34,44 trilhões. A China segue na posição, com US$ 22,94 trilhões. ainda segundo o FMI.

Um dos grandes destaques do ranking é a Índia, que deve saltar para a 4ª posição em 2027, superando os japoneses. O país deve chegar no ano que vem com um PIB de US$ 4,52 trilhões.

Veja o ranking completo

1º - ESTADOS UNIDOS: US$ 34,44 trilhões

2º - CHINA: US$ 22,94 trilhões

3º - ALEMANHA: US$ 5,66 trilhões

4º - ÍNDIA: US$ 4,52 trilhões

5º - REINO UNIDO: US$ 4,49 trilhões

6º - JAPÃO: US$ 4,47 trilhões

7º - FRANÇA: US$ 3,65 trilhões

8º - BRASIL: US$ 2,79 trilhões

9º - ITÁLIA: US$ 2,77 trilhões

10º - RÚSSIA: US$ 2,68 trilhões

Fonte: FMI