Projeção do FMI mostra Brasil de volta à 8ª posição de maior economia do mundo em 2027

Bandeira do Brasil no Rio de Janeiro (Cesar Okada/Getty Images)
Repórter
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 09h46.
O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que o Brasil será a 8ª maior economia do mundo em 2027, ante a 10ª posição, com PIB de US$ 2,79 trilhões. O país deve ultrapassar Itália e Rússia, enquanto Estados Unidos e China permanecem no topo do ranking.
O FMI (Fundo Monetário Internacional) divulgou uma projeção que mostra que o Brasil deve ficar entre as dez maiores economias mundiais, em 2027. Segundo o relatório, o país deve chegar ao ano que vem com um PIB de US$ 2,8 trilhões, saltando da 10ª para a 8ª posição.
Com isso, a economia brasileira deve ultrapassar as da Itália e da Rússia. O 8º lugar já foi ocupado pela primeira vez em 1996 pelo Brasil.
Os Estados Unidos continuam encabeçando a lista, com um PIB estimado em US$ 34,44 trilhões. A China segue na posição, com US$ 22,94 trilhões. ainda segundo o FMI.
Um dos grandes destaques do ranking é a Índia, que deve saltar para a 4ª posição em 2027, superando os japoneses. O país deve chegar no ano que vem com um PIB de US$ 4,52 trilhões.
1º - ESTADOS UNIDOS: US$ 34,44 trilhões
2º - CHINA: US$ 22,94 trilhões
3º - ALEMANHA: US$ 5,66 trilhões
4º - ÍNDIA: US$ 4,52 trilhões
5º - REINO UNIDO: US$ 4,49 trilhões
6º - JAPÃO: US$ 4,47 trilhões
7º - FRANÇA: US$ 3,65 trilhões
8º - BRASIL: US$ 2,79 trilhões
9º - ITÁLIA: US$ 2,77 trilhões
10º - RÚSSIA: US$ 2,68 trilhões
Fonte: FMI
O Brasil deve ocupar a 8ª posição entre as maiores economias mundiais em 2027, segundo projeção do FMI. Atualmente, o país aparece em 10º lugar no ranking apresentado.
O PIB brasileiro deve alcançar US$ 2,79 trilhões em 2027, de acordo com o FMI.
O Brasil deve ultrapassar Itália e Rússia, segundo a projeção do FMI. Os países devem registrar PIB de US$ 2,77 trilhões e US$ 2,68 trilhões, respectivamente.
Os Estados Unidos devem liderar o ranking, com PIB de US$ 34,44 trilhões, seguidos pela China, com US$ 22,94 trilhões, segundo o FMI. A Alemanha deve ocupar a 3ª posição, com US$ 5,66 trilhões.
A Índia deve chegar à 4ª posição em 2027, com PIB de US$ 4,52 trilhões, segundo o FMI. Com o avanço, o país deve superar o Japão.