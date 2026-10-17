Chips, refrigeração e energia: por que um data center de IA custa US$ 30 bilhões?

RESUMO ＋ Uma estimativa apresentada pela Bloomberg calcula em cerca de US$ 30 bilhões o custo de construir e equipar um data center de IA de 1 gigawatt no Texas. O valor é um cenário de desenvolvimento, não uma despesa já realizada. Chips, infraestrutura elétrica e refrigeração estão entre as principais parcelas.

Os servidores ainda nem começaram a responder às perguntas dos usuários, e a conta já pode alcançar US$ 30 bilhões. Esse é o custo estimado para construir e equipar um data center de inteligência artificial de 1 gigawatt na região de Abilene, no Texas, em um levantamento apresentado pela Bloomberg.

O exercício combina estimativas da consultoria Cushman & Wakefield para o empreendimento com cálculos da Bloomberg Intelligence sobre os equipamentos. A reportagem utiliza a parte superior das estimativas para mostrar quanto um projeto dessa escala pode custar. O valor não corresponde ao orçamento executado de uma instalação específica.

No cenário apresentado, chips e servidores chegam a US$ 17,1 bilhões. A infraestrutura elétrica representa US$ 3 bilhões, e a refrigeração, US$ 1,66 bilhão. A reserva para imprevistos e aumentos de custos soma outros US$ 2,79 bilhões.

A separação ajuda a entender por que anunciar um investimento em data center pode significar coisas diferentes. Há o imóvel e seus sistemas de suporte, os equipamentos de computação e as despesas de operação. Nem sempre o mesmo participante paga por todas essas etapas.

Construir ficou 21% mais caro por megawatt

Um relatório da Cushman & Wakefield divulgado em setembro mostra que os custos de construção por megawatt subiram, em média, 21% desde a edição anterior, publicada no quarto trimestre de 2024. O levantamento cobre mercados dos Estados Unidos e do Canadá.

Para instalações modernas construídas do zero nesses países, a consultoria calcula um custo médio de desenvolvimento de US$ 17,6 milhões por megawatt, excluindo chips e GPUs. Essa média tem escopo diferente do exercício de Abilene e não deve ser somada a ele.

Segundo a consultoria, restrições na cadeia de fornecedores, salários de profissionais especializados e componentes mais caros pressionam os projetos. A infraestrutura elétrica responde, em média, por 21% do custo de desenvolvimento das instalações analisadas.

A localização de um data center depende de mais do que encontrar uma área grande. É preciso verificar se a eletricidade pode chegar ao empreendimento no volume e no prazo necessários. A Cushman & Wakefield aponta que terrenos com energia disponível nos principais mercados americanos tiveram valorização anual de 51% em 2026, até a data do levantamento.

O problema também aparece no Brasil. Para Bruno Porto, gerente de Industrial, Logística e Data Center da JLL, a infraestrutura elétrica é o principal obstáculo à expansão do setor, devido à complexidade das aprovações e das obras necessárias.

A demanda alcança fornecedores como a WEG, que anunciou US$ 165 milhões para ampliar a produção de geradores na América do Norte. A primeira fase tem operação prevista para o segundo trimestre de 2027.

A Cushman & Wakefield estima uma carteira global de projetos de aproximadamente US$ 2,3 trilhões. Desse total, US$ 492 bilhões estavam em construção, enquanto cerca de US$ 1,8 trilhão correspondia a empreendimentos planejados e com compromissos prévios.

A Agência Internacional de Energia projeta que o consumo mundial de eletricidade dos data centers passe de 485 terawatts-hora em 2025 para cerca de 950 terawatts-hora em 2030. A agência ressalta que os gargalos ao longo da cadeia reduzem a possibilidade de expansão mais acelerada no curto prazo.