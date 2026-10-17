IAs chinesas colam nas líderes, mas corrida por chips pode definir o futuro

RESUMO ＋ A disputa chinesa por IA envolve desempenho dos modelos, custo de operação, ferramentas e disponibilidade de chips. Goldman Sachs e Stanford apontam maior competitividade, enquanto dados da indústria mostram o tamanho do investimento em equipamentos. A expansão não elimina gargalos de fabricação nem comprova autossuficiência.

Ter um modelo de inteligência artificial (IA) próximo dos líderes não significa possuir todos os recursos necessários para colocá-lo nas mãos de milhões de clientes. A China avança nas duas frentes, desenvolvimento de sistemas e produção de semicondutores, mas os relatórios sobre o setor mostram uma disputa que continua desigual entre software, infraestrutura e capacidade industrial.

Para o Goldman Sachs, a competição crescente entre os desenvolvedores chineses e os avanços da cadeia de chips estão acima das expectativas de seus analistas. Ao mesmo tempo, identifica restrições no acesso ao processamento, à capacidade de fabricação e aos equipamentos.

O AI Index 2026, de Stanford, oferece outra medida da aproximação. O relatório registra alternância na liderança entre modelos americanos e chineses desde 2025 e mostra uma diferença de 2,7% na pontuação Arena entre os melhores sistemas dos dois países em março de 2026.

Para Ronald Keung, chefe da equipe de pesquisa de internet da Ásia do Goldman, a redução das diferenças de desempenho aumenta a importância do custo e das ferramentas que permitem usar o modelo em tarefas. Essa estrutura é chamada de harness, a camada que conecta a IA a dados e fluxos de trabalho.

Na prática, oferecer um sistema competitivo envolve mais do que produzir boas respostas em testes. É preciso permitir que ele acesse informações e execute processos dentro de um produto, com uma relação entre custo e desempenho que sustente sua utilização.

A distribuição também conta. O Goldman destaca a presença de modelos chineses com pesos abertos em plataformas ocidentais de nuvem, permitindo que o processamento ocorra em servidores locais. O banco interpreta essa possibilidade como um caminho de expansão, sem afirmar que ela elimina todas as exigências de segurança e governança.

US$ 49,3 bilhões mostram o tamanho do esforço industrial

Na fabricação, o volume de recursos é expressivo. Dados da Associação Japonesa de Equipamentos para Semicondutores, a SEAJ, coletados com a SEMI, mostram US$ 49,3 bilhões em vendas de equipamentos para a China em 2025. O país foi o maior mercado pelo sexto ano consecutivo.

O total mundial chegou a US$ 135,1 bilhões, alta de 15%. Taiwan apareceu em seguida, com US$ 31,5 bilhões, e a Coreia do Sul registrou cerca de US$ 25,7 bilhões. O levantamento reúne informações mensais de mais de 95 fornecedores globais.

Esses números medem equipamentos vendidos por destino, sem demonstrar que as máquinas tenham sido produzidas por fornecedores chineses. Também não informam, sozinhos, quanto da capacidade instalada consegue fabricar os processadores mais avançados.

A diferença ajuda a interpretar a expansão da indústria. Ampliar fábricas e comprar ferramentas são etapas necessárias, mas não equivalem a dominar todas as tecnologias utilizadas na cadeia.

Memória, aceleradores e fábricas enfrentam desafios diferentes

O mercado de semicondutores tampouco é um bloco único. A pressão sobre a oferta de memória pode favorecer fabricantes chineses, enquanto empresas que desenvolvem modelos continuam à procura de mais capacidade computacional.

Em setembro, o The Information informou que Pequim sinalizava disposição para permitir a compra de um chip da Nvidia por grupos como ByteDance e Alibaba. A possível abertura foi apresentada em meio à necessidade de processamento, ao lado da prioridade chinesa de reduzir a dependência externa.

O avanço dos modelos e a busca por semicondutores estrangeiros podem, portanto, ocorrer ao mesmo tempo. Uma medida acompanha a capacidade de desenvolver software; a outra envolve os recursos físicos disponíveis para treiná-lo e operá-lo.

O relatório de Stanford também mostra essa concentração em escala global. Segundo o AI Index, uma parcela decisiva da fabricação dos principais chips de IA depende da taiwanesa TSMC, embora os Estados Unidos concentrem o maior número de data centers.