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Papa Leão XIV tem alta prevista para este sábado, informa Vaticano

Após cirurgia no pulmão direito, pontífice deverá voltar ao Vaticano e conduzir o Angelus no domingo, 18

Papa Leão XIV em retrato oficial divulgado pelo Vaticano; pontífice tem alta hospitalar prevista após cirurgia no pulmão (Vaticano/Divulgação)

Papa Leão XIV em retrato oficial divulgado pelo Vaticano; pontífice tem alta hospitalar prevista após cirurgia no pulmão (Vaticano/Divulgação)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 09h51.

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O Vaticano anunciou a alta do papa Leão XIV para a tarde deste sábado, 17. A decisão veio após exames de sangue e uma radiografia do tórax, segundo os médicos. O pontífice foi operado na terça-feira para retirar parte do pulmão direito. A Santa Sé prevê que ele conduza o Angelus no domingo, da janela do apartamento papal.

O Vaticano anunciou neste sábado, 17, que o papa Leão XIV deverá deixar o Hospital Gemelli, em Roma, no início da tarde. A previsão é que o pontífice retorne ao Vaticano após a internação para uma cirurgia no pulmão direito.

Segundo o boletim assinado pelos médicos Luigi Carbone e Stefano Margaritora, exames de sangue e uma radiografia do tórax realizados pela manhã indicaram condições clínicas para a alta. O anúncio trata da saída programada, ainda sem confirmação, nas informações consultadas, de que ela já ocorreu.

Leão XIV foi operado na terça-feira, 13 de outubro. Durante o procedimento, a equipe retirou o lobo inferior do pulmão direito e confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, de acordo com a Santa Sé.

O que os médicos informaram sobre a recuperação

A cirurgia foi feita por técnica videoassistida e durou cerca de 90 minutos, segundo o comunicado divulgado no dia da operação. Os médicos informaram que o procedimento terminou sem complicações e que o papa retornou ao quarto após um período de observação.

Na sexta-feira, 16, a equipe relatou melhora dos exames e continuidade da fisioterapia respiratória. Segundo o boletim, Leão XIV já conseguia realizar suas atividades cotidianas com autonomia.

A avaliação médica divulgada neste sábado autorizou a alta hospitalar.

O nódulo havia sido anunciado pelo próprio papa no domingo, 11. Antes da internação, o Vaticano estimava aproximadamente uma semana de permanência no hospital.

Como fica a agenda do papa

A Santa Sé informou que Leão XIV deverá conduzir a oração do Angelus neste domingo, 18, da janela do apartamento papal. Antes de sair do Gemelli, ele deverá celebrar uma missa no espaço preparado no décimo andar do hospital.

Na sexta-feira, o Vaticano divulgou imagens do pontífice celebrando missa para médicos, enfermeiros e integrantes da Gendarmaria vaticana. Os profissionais de saúde que acompanharam a celebração estavam fora de serviço.

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