Mulher passa 20 horas à deriva no Mar Jônico após pular de cruzeiro na Grécia

RESUMO ＋ A quarta temporada de A Diplomata, drama político da Netflix estrelado por Keri Russell, já está disponível com oito episódios. Na nova fase, a embaixadora Kate Wyler precisa recuperar uma superarma nuclear russa de um submarino afundado. A temporada registra 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. A Netflix ainda não anunciou uma quinta temporada.

Uma mulher salvadorenha, de 44 anos, foi resgatada pela Guarda Costeira grega na madrugada de sábado, após passar cerca de 20 horas à deriva no Mar Jônico. Ela havia pulado do cruzeiro Odyssey of the Seas, da companhia Royal Caribbean, na sexta-feira, enquanto a embarcação navegava em águas internacionais, a aproximadamente 70 milhas náuticas a sudoeste da ilha grega de Zakynthos.

Segundo as autoridades gregas, a mulher relatou aos socorristas que havia pulado do navio porque queria desembarcar. O incidente mobilizou uma ampla operação de busca, que contou com embarcações da Guarda Costeira, um helicóptero da Força Aérea grega, navios mercantes que navegavam nas proximidades e o próprio cruzeiro.

Pouco antes das 3h de sábado, um navio cargueiro localizou a mulher consciente e segurando um dispositivo salva-vidas. De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades, ela havia se deslocado cerca de dez milhas náuticas em direção à ilha de Zakynthos.

Após ser localizada, a passageira foi resgatada pela Guarda Costeira e transportada até o porto de Katakolo. Em seguida, foi encaminhada de ambulância a um hospital, onde permaneceu sob observação médica.

Investigação em andamento

Após o resgate, um promotor local determinou que a mulher fosse submetida a uma avaliação psiquiátrica. A Autoridade Portuária de Katakolo também abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente.

A Royal Caribbean não respondeu às perguntas encaminhadas pela imprensa sobre o caso. Entre os pontos que aguardam esclarecimento está o motivo pelo qual as autoridades de resgate teriam sido notificadas apenas três horas após o ocorrido.

Segundo informações publicadas no site oficial da companhia, o Odyssey of the Seas tem mais de 335 metros de comprimento. O navio integra a frota da Royal Caribbean, empresa internacional de cruzeiros marítimos.

Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre as circunstâncias que levaram a passageira a pular da embarcação nem sobre eventuais medidas adotadas pela companhia após o incidente.