Mulher passa 20 horas à deriva no Mar Jônico após pular de cruzeiro na Grécia

Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre as circunstâncias que levaram a passageira a pular da embarcação (Royal Caribbean/Divulgação)
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Publicado em 17 de outubro de 2026 às 13h28.
Última atualização em 17 de outubro de 2026 às 13h47.
A quarta temporada de A Diplomata, drama político da Netflix estrelado por Keri Russell, já está disponível com oito episódios. Na nova fase, a embaixadora Kate Wyler precisa recuperar uma superarma nuclear russa de um submarino afundado. A temporada registra 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. A Netflix ainda não anunciou uma quinta temporada.
Uma mulher salvadorenha, de 44 anos, foi resgatada pela Guarda Costeira grega na madrugada de sábado, após passar cerca de 20 horas à deriva no Mar Jônico. Ela havia pulado do cruzeiro Odyssey of the Seas, da companhia Royal Caribbean, na sexta-feira, enquanto a embarcação navegava em águas internacionais, a aproximadamente 70 milhas náuticas a sudoeste da ilha grega de Zakynthos.
Segundo as autoridades gregas, a mulher relatou aos socorristas que havia pulado do navio porque queria desembarcar. O incidente mobilizou uma ampla operação de busca, que contou com embarcações da Guarda Costeira, um helicóptero da Força Aérea grega, navios mercantes que navegavam nas proximidades e o próprio cruzeiro.
Pouco antes das 3h de sábado, um navio cargueiro localizou a mulher consciente e segurando um dispositivo salva-vidas. De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades, ela havia se deslocado cerca de dez milhas náuticas em direção à ilha de Zakynthos.
Após ser localizada, a passageira foi resgatada pela Guarda Costeira e transportada até o porto de Katakolo. Em seguida, foi encaminhada de ambulância a um hospital, onde permaneceu sob observação médica.
Após o resgate, um promotor local determinou que a mulher fosse submetida a uma avaliação psiquiátrica. A Autoridade Portuária de Katakolo também abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente.
A Royal Caribbean não respondeu às perguntas encaminhadas pela imprensa sobre o caso. Entre os pontos que aguardam esclarecimento está o motivo pelo qual as autoridades de resgate teriam sido notificadas apenas três horas após o ocorrido.
Segundo informações publicadas no site oficial da companhia, o Odyssey of the Seas tem mais de 335 metros de comprimento. O navio integra a frota da Royal Caribbean, empresa internacional de cruzeiros marítimos.
Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre as circunstâncias que levaram a passageira a pular da embarcação nem sobre eventuais medidas adotadas pela companhia após o incidente.
Uma mulher salvadorenha de 44 anos pulou do cruzeiro da Royal Caribbean no Mar Jônico e passou cerca de 20 horas à deriva antes de ser resgatada pela Guarda Costeira grega.
Segundo as autoridades gregas, ela disse aos socorristas que queria desembarcar. Outros detalhes sobre as circunstâncias não foram divulgados.
Um navio cargueiro a localizou pouco antes das 3h de sábado, consciente e segurando um dispositivo salva-vidas, cerca de dez milhas náuticas mais perto da ilha de Zakynthos.
Ela foi levada ao porto de Katakolo e, de lá, a um hospital, onde ficou sob observação médica. Um promotor determinou que ela passe por avaliação psiquiátrica.
A companhia não respondeu às perguntas da imprensa, incluindo por que as autoridades de resgate teriam sido avisadas só três horas depois do ocorrido.