Rússia afirma ter atacado siderúrgica da ArcelorMittal na Ucrânia

RESUMO ＋ A Rússia afirmou ter atacado a siderúrgica de Kryvyi Rih neste sábado, 17. A Reuters não confirmou de forma independente o relato militar. A proprietária ArcelorMittal já havia anunciado a impossibilidade de retomar as operações em setembro. Em outra cidade, a Metinvest relatou um novo ataque à Zaporizhstal.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou neste sábado, 17, ter atingido a maior siderúrgica da Ucrânia, em Kryvyi Rih, durante uma ofensiva noturna. A unidade pertence à ArcelorMittal, que havia interrompido as operações após ataques anteriores.

Agências de notícias internacionais não conseguiram verificar de forma independente as alegações do ministério russo.

Em comunicado de 25 de setembro, a ArcelorMittal informou que não poderia reiniciar a operação de Kryvyi Rih com segurança. A companhia relatou quatro ataques com mísseis em cinco semanas, que deixaram cinco mortos e 17 funcionários feridos.

A empresa disse que discutia o futuro da unidade com o governo da Ucrânia. A prioridade anunciada era preservar as instalações para manter aberta a possibilidade de retomada quando houvesse paz.

Na mesma nota, a ArcelorMittal estimou uma redução contábil de aproximadamente US$ 1 bilhão no valor de seus ativos, principalmente imóveis, instalações e equipamentos da operação ucraniana. A cifra não representa uma estimativa dos danos do episódio deste sábado.

A usina tem peso histórico nos investimentos estrangeiros no país: a Mittal Steel pagou US$ 4,8 bilhões pela Kryvorizhstal, nome anterior do complexo, em um leilão de privatização.

O que se sabe sobre os outros alvos

O Ministério da Defesa russo também afirmou ter atingido uma subestação em Zhytomyr, outra siderúrgica em Zaporizhzhia e um cargueiro no Mar Negro. Segundo Moscou, o navio transportava material militar para o porto de Odessa.

Separadamente, a Metinvest informou que sua usina Zaporizhstal, em Zaporizhzhia, foi atacada com seis mísseis balísticos neste sábado. Segundo o grupo, houve danos à infraestrutura interna de energia e logística e aos altos-fornos, sem mortos ou feridos nessa ocorrência.