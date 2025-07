Brasil melhora posição entre os passaportes mais poderosos do mundo em 2025; veja ranking

O passaporte brasileiro subiu uma posição no ranking global de mobilidade de 2025, elaborado pela consultoria Henley & Partners. O país ocupa agora a 16ª colocação, com acesso sem visto a 170 destinos, um a mais do que na edição anterior, divulgada em fevereiro.

A melhora no desempenho brasileiro se deve à decisão da China de isentar a exigência de visto para cidadãos de mais de 12 países, incluindo o Brasil, além de Argentina, Chile, Peru e Uruguai.

O levantamento considera dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e compara o número de países que podem ser visitados sem visto por titulares de 199 passaportes, em relação a 227 destinos. O índice é atualizado periodicamente pela Henley & Partners desde 2006.

Europa e Ásia lideram ranking de mobilidade

Singapura aparece em primeiro lugar no ranking de 2025, com 193 destinos acessíveis sem visto. Em segundo lugar estão Coreia do Sul e Japão, com 190 destinos. Países europeus como França, Alemanha, Itália e Espanha também figuram entre os primeiros colocados.

Além do Brasil, os passaportes de Argentina e Marino também ocupam a 16ª posição, permitindo entrada sem visto nos mesmos 170 destinos.

Posição País(es) Nº de destinos sem visto 1º Singapura 193 2º Japão e Coreia do Sul 190 3º Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália e Espanha 189 4º Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal e Suécia 188 5º Grécia, Nova Zelândia e Suíça 187 6º Reino Unido 186 7º Austrália, República Tcheca, Hungria, Malta e Polônia 185 8º Canadá, Estônia e Emirados Árabes Unidos 184 9º Croácia, Letônia, Eslováquia e Eslovênia 183 10º Estados Unidos, Islândia e Lituânia 182 11º Liechtenstein e Malásia 181 12º Chipre 178 13º Romênia, Bulgária e Mônaco 177 14º Chile 176 15º Andorra 171 16º Brasil, Argentina e San Marino 170 17º Hong Kong 169 18º Israel 168 19º Brunei 164 20º Barbados 163

Na outra ponta do ranking, o Afeganistão permanece como o passaporte menos poderoso, permitindo acesso sem visto a apenas 25 países. Logo acima estão os passaportes da Síria (27 destinos), Iraque (30), Somália, Paquistão e Iêmen (32), e Líbia e Nepal (38), que completam os cinco últimos colocados da lista global elaborada pela Henley & Partners.

Esses países enfrentam restrições severas de mobilidade internacional, muitas vezes associadas a conflitos internos, instabilidade política e baixos níveis de cooperação diplomática.