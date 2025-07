Conheça a 'cascata de fogo' que atrai turistas nos Estados Unidos

Localizada no Parque Nacional de Yosemite, a Cachoeira Horsetail, também conhecida como " Cachoeira Rabo de Cavalo ", é uma das atrações mais populares do parque da Califórnia , nos Estados Unidos . Embora pequena e frequentemente discreta, ela se torna um espetáculo raro durante o final do inverno , quando as condições perfeitas fazem com que suas águas se iluminem com uma tonalidade laranja, como lava de vulcão.

Como acontece a "Cascata de fogo"?

Esse fenômeno ocorre apenas em noites de céu limpo quando a cachoeira está fluindo com intensidade.

A magia acontece quando o Sol se põe, iluminando as águas da cachoeira com um brilho dourado, criando um efeito visual raro e encantador. A luz do sol reflete nas quedas d'água, fazendo com que elas se assemelhem a uma cascata de fogo. Embora totalmente natural, o fenômeno é comparado à histórica Firefall, um evento artificial que aconteceu em Glacier Point. A Cachoeira Horsetail oferece uma experiência única para os visitantes, mas sua aparição depende de condições específicas, como a quantidade de água na queda e a ausência de neblina ou nuvens que possam obscurecer a visão.

"Quando o Sol se põe exatamente no ângulo certo, ele reflete no El Capitan. É uma combinação do sol refletido na água, céu claro, água corrente. Quando tudo isso se junta, é mágico", disse Scott Gediman, oficial de relações públicas do Parque Nacional de Yosemite, à AFP.

Quando é possível ver o fenômeno?

Esse fenômeno natural ocorre todos os anos durante algumas semanas em fevereiro, quando os últimos raios de sol atingem a pequena cascata de Horsetail Falls, que corre sobre a parede vertical de El Capitan, parecendo incendiar a água como um rio de lava que sai da montanha.

Fenômeno acontece com restrição de turistas para preservação

Com o crescente interesse por esse evento natural, o Parque Nacional de Yosemite implementou restrições de acesso durante o período do fenômeno, que ocorreu entre os dias 8 e 23 de fevereiro. Durante esses dias, foi necessário fazer reserva para dirigir dentro do parque, especialmente nos fins de semana e feriados.

Para observar a Cachoeira Horsetail, o local recomendado é a área próxima à Área de Piquenique El Capitan, acessível por uma caminhada de 2,4 km a partir do estacionamento de Yosemite Falls, situado a oeste do Yosemite Valley Lodge.

Nos últimos anos, a visitação em torno deste evento aumentou significativamente, segundo as informações do National Park Service. Por exemplo, em 19 de fevereiro de 2022, 2.433 visitantes que assistiram à Cachoeira Horsetail se reuniram em áreas, em sua maioria sem estacionamento adequado e outras instalações.

Em anos anteriores, os visitantes se espalharam pelas margens dos rios, aumentando a erosão e pisoteando a vegetação. À medida que as margens dos rios se enchiam, os visitantes se deslocavam para o Rio Merced, pisoteando a vegetação sensível e se expondo a condições inseguras. Algumas áreas não urbanizadas ficaram cobertas de lixo, e a falta de banheiros resultou em condições insalubres.