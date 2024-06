Passaporte brasileiro: quanto custa e como tirar

Tem uma viagem prevista para o exterior, seja a turismo ou a trabalho? Para entrar em outros países, é obrigatório ter um passaporte. Para tirar o documento, o Governo Federal disponibiliza esse serviço mediante o pagamento de uma taxa.

Neste artigo, você poderá se informar quanto custa para tirar o passaporte brasileiro, quais são os documentos necessários para a emissão e como fazer isso.

Quanto custa para tirar o passaporte brasileiro?

Existem três tipos de custo para tirar o passaporte brasileiro, veja no detalhe:

Taxa comum (padrão) : R$257,25

Urgência/emergência : valor da taxa comum + taxa adicional de R$ 77,17. Valor total: R$ 334,42.

Para passaportes válidos extraviados ou perdidos : taxa comum + taxa adicional de R$ 257,25. Valor total: R$ 514,50.

Quais são os documentos necessários?

Para a emissão de um passaporte, seja ele primeira ou segunda via, é preciso apresentar documentos originais e, preferencialmente, físicos no momento do atendimento presencial.

As versões digitalizadas precisam ter previsão legal e alguma forma de validação, como é o caso do QR no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, por exemplo. Então, nada de levar prints de celular ou cópias impressas.

Veja a lista completa de documento para tirar o passaporte:

Documento de identificação;

Passaporte anterior ou comprovação de ocorrência;

Autorização para menor;

Comprovação da emancipação;

Certificado de naturalização ou portaria;

Certidão que demonstre alteração de nome;

Comprovação do sexo;

Fotografia 5 x 7 para menor de 5 anos;

Certificar-se de sua regularidade eleitoral;

Certificar-se de sua regularidade com o serviço militar obrigatório;

Documentação do brasileiro nascido no exterior.

É claro que não há necessidade de reunir todas essas informações caso você não as tenha. Leve consigo os documentos que se aplicam ao seu caso. Como tirar um passaporte?

Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, tirar o passaporte ficou fácil para o cidadão brasileiro. Boa parte da solicitação pode ser feita online, no próprio site do Governo Federal e, no primeiro momento, já é verificada toda a documentação e os próximos passos da solicitação.

Ou seja, não há risco de chegar na Polícia Federal e não saber que determinado documento era necessário.

Ainda pelo computador ou celular, é possível agendar a visita presencial e acompanhar toda a solicitação online. Na visita presencial, os trâmites são rápidos, tanto para verificação da documentação e prosseguimento da solicitação, como também para a retirada do passaporte.

Como é o processo para tirar passaporte?

Dito que o processo para tirar o passaporte é bem simples e passa por três principais etapas, sendo elas, a abertura da solicitação e agendamento, pagamento da taxa, o agendamento da visita e a retirada do documento, veja no detalhe o processo: