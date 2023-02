Brasil e 24 países pedem aos EUA que restabeleçam isenções tarifárias

Vinte e cinco países, incluindo Brasil, Argentina, Bolívia, Equador e Paraguai, pediram ao Congresso dos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 16, o restabelecimento de um sistema que lhes permite exportar certos produtos sem pagar tarifas, informou a embaixada argentina em Washington.

O Sistema de Preferências Generalizadas (SPG), estabelecido em 1974, elimina tarifas de determinados produtos de países em desenvolvimento e de baixa renda, mas expirou no final de dezembro de 2020. Desde então, os exportadores devem pagar tarifas até que o Congresso americano concorde em renová-lo.

"Pedimos aos legisladores dos Estados Unidos que atribuam a maior prioridade possível ao processo de restauração do SPG, pois por trás dos valores e tarifas de exportação, existem famílias que trabalham e hoje não podem comercializar sua produção", afirmou o embaixador argentino, José Argüello.

A Argentina reuniu na embaixada funcionários de Brasil, Bolívia, Equador, Paraguai, Ucrânia, Paquistão, Tunísia, Iêmen, Indonésia, Filipinas, Líbano, Argélia, Tailândia, Mianmar, Nepal, Camboja, Geórgia, Quirguistão, Macedônia, Moldávia, Sérvia, Sri Lanka, Mongólia e Fiji.

Os representantes desses países analisaram "as consequências derivadas da perda de mercado após a interrupção do programa", como o desemprego, segundo nota divulgada pela embaixada argentina.

O diretor-executivo da Coalizão pelo SPG, Dan Anthony, participou do encontro, representando mais de 350 empresas americanas interessadas em continuar comprando produtos de seus fornecedores internacionais sob esse regime.

Os países afetados consideram que o restabelecimento do sistema melhoraria o abastecimento do mercado americano, em um contexto marcado por inflação e interrupções na cadeia de abastecimento.

No final do encontro, os diplomatas assinaram uma carta dirigida ao Congresso em que solicitam uma reunião de alto nível com todos os países da Aliança para promover a restituição do regime de importação, "com caráter retroativo no que diz respeito aos impostos já pagos".