Bombardeios iranianos no Golfo espalham pânico e deslocam civis

Uma série de ataques iranianos provocou tensão e desordem no Golfo neste sábado (28), rompendo a imagem de tranquilidade tão valorizada pelos ricos governantes desta região petrolífera.

Mísseis cruzaram o céu enquanto colunas de fumaça subiam de bases americanas em Manama, no Bahrein, e em Abu Dhabi. Explosões também foram ouvidas em Dubai, onde duas testemunhas relataram um impacto na ilha artificial Palm Jumeirah. Autoridades confirmaram quatro feridos.

Segundo relatos, uma fumaça escura foi vista saindo de um hotel na ilha, enquanto ambulâncias se dirigiam ao local.

No Catar, um míssil atingiu um bairro residencial, provocando uma bola de fogo e pânico entre moradores. Em Abu Dhabi, frequentadores de um campo de golfe interromperam a partida ao ver projéteis atravessando o céu.

Os países do Golfo têm buscado se manter afastados das disputas no Oriente Médio para preservar a estabilidade, atrair investimentos e fortalecer turismo e comércio. Embora aliados dos Estados Unidos, também mantêm diálogo com o Irã. A Arábia Saudita, por exemplo, retomou relações com Teerã em 2023, após sete anos de ruptura.

Os ataques às bases americanas geraram apreensão nas populações locais — majoritariamente formadas por expatriados.

Em Manama, moradores foram retirados às pressas do bairro de Juffair, onde fica a base da Quinta Frota dos EUA, alvo da ofensiva.

“Quando ouvimos o barulho, gritamos de medo. Não sabíamos o que fazer”, disse Jana Hassan, de 15 anos. “Nunca vou esquecer o som das explosões.”

Em Dubai, centro financeiro da região e sede do Burj Khalifa, moradores acompanharam apreensivos a passagem dos mísseis. “Foi um estrondo seguido de explosão”, relatou um residente que preferiu não se identificar.

*Com informações da AFP