Míssil atinge área externa de hotel em Dubai após ofensiva de EUA e Israel

Um incêndio foi registrado nas proximidades da entrada de um hotel de luxo em Dubai durante um ataque aéreo iraniano, segundo imagens divulgadas nas redes sociais. As informações são do site The Independent.

Vídeo verificado pelo jornal britânico mostra o momento em que um projétil atinge a área externa do hotel Fairmont The Palm, localizado na região de Palm Jumeirah, uma das mais sofisticadas da cidade.

O escritório de mídia do governo de Dubai informou que “um incidente ocorreu em um prédio na área de Palm Jumeirah” e confirmou que quatro pessoas ficaram feridas. Procurado pelo site, o hotel não respondeu aos contatos.

Explosões também foram ouvidas no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos, na Jordânia e no Catar, após o regime iraniano alertar que retaliaria eventuais ataques dos Estados Unidos e de Israel — ofensiva que, segundo o jornal, foi lançada na noite anterior.

A imprensa estatal iraniana relatou dezenas de mortes no país após os bombardeios conduzidos por EUA e Israel, que ocorreram depois de meses de ameaças do presidente americano Donald Trump. Entre as vítimas, estariam ao menos 85 pessoas mortas em uma escola para meninas. Autoridades de Teerã também informaram que 15 pessoas morreram em um ginásio esportivo na província de Fars.

Em Abu Dhabi, uma pessoa morreu em decorrência da queda de destroços. Em Israel, sirenes foram acionadas e a população orientada a buscar abrigo.

Em carta enviada ao Conselho de Segurança da ONU e ao secretário-geral António Guterres, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmou que o país considera todas as bases, instalações e ativos dos EUA e de Israel na região como “alvos militares legítimos”.

“O Irã continuará a exercer seu direito de autodefesa de forma decisiva e sem hesitação até que a agressão cesse de maneira plena e inequívoca”, escreveu o chanceler na mensagem, segundo a agência Reuters.

Donald Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciaram ataques coordenados em território iraniano, descritos por eles como uma “ação preventiva”. Em pronunciamento de oito minutos, Trump confirmou uma “grande operação militar”, declarou que o Irã não poderá obter arma nuclear e afirmou: “Tem sido terror em massa, e não vamos mais tolerar isso”.

Testemunhas relataram explosões na capital iraniana, e imagens mostram colunas de fumaça sobre a cidade.

Irã e Israel fecharam seus espaços aéreos. Autoridades iranianas informaram que o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, foi transferido para um local seguro.

Companhias aéreas cancelaram cerca de metade dos voos com destino ao Catar e a Israel e aproximadamente 28% das operações para o Kuwait, segundo dados preliminares da consultoria Cirium. No total, cerca de 24% dos voos para o Oriente Médio foram suspensos no sábado.