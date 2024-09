Bombardeio ao centro de Beirute e nova onda de calor: o que você precisa saber hoje

A semana começou com o noticiário internacional agitado por causa das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. No domingo, 29, um ataque de drones contra a Rússia teve como alvo um depósito demunições que armazena míssies iranianos. Já nas primeiras horas da segunda-feira, 30, Israel realizou um ataque aéreo com drones no centro de Beirute, capital do Líbano.

No cenário nacional, acontece hoje o penúltimo debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. E o resto da semana será marcada por uma forte onda de calor.

Veja mais destaques:

Ataque de Israel ao centro de Beirute

Israel realizou um ataque aéreo com drones perto do cruzamento de Kola, no centro de Beirute, nas primeiras horas de segunda-feira (domingo no horário de Brasília), marcando a primeira vez que atingiu a capital libanesa fora dos subúrbios do sul desde o início da guerra e da recente escalada contra o grupo xiita Hezbollah.

Fontes iniciais disseram à AFP que duas pessoas foram mortas, ambas do grupo islamista libanês Jamaa Islamiya, que apoiou o Hezbollah em seus ataques ao norte de Israel.

Ataque com drones na Rússia

O último ataque de drones em grande escala da Ucrânia contra a Rússia teve como alvo um depósito de munições que armazena mísseis balísticos iranianos e lançadores, segundo relatou no domingo, 29, Andriy Kovalenko, diretor do Centro de Combate à Desinformação, dirigido pelo Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. Segundo o Ministério da Defesa russo, 125 drones ucranianos foram “destruídos e interceptados” na noite de 29 de setembro, incluindo 67 na região de Volgogrado, onde está localizado o depósito de munições.

Debate em São Paulo

Quatro candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo participam nesta segunda-feira, 30, do décimo debate da eleição municipal de 2024. O evento será realizado pelo jornal Folha de SP e o portal UOL, a partir das 10h, com transmissão no site, redes sociais e canal do YouTube dos portais. Esse será o penúltimo embate entre os candidatos antes do primeiro turno.

Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB) foram convidados e confirmaram presença. Os organizadores decidiram convidar apenas os quatro candidatos mais bem colocados segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, 26.

Onda de calor

A semana começa com mais uma onda de calor no país. Segundo informações do Climatempo, é a oitava onda de calor em 2024. Além das altas temperaturas, há grande probabilidade de uma nova sequência de dias com baixa qualidade do ar e alto potencial de focos de incêndio.

As maiores marcas devem ser registradas no interior de São Paulo, oeste de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e Goiás.