Debate na Folha/UOL: veja horário, onde assistir, regras e quais candidatos vão participar

Quatro candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo participam nesta segunda-feira, 30, do décimo debate da eleição municipal de 2024. O evento será realizado pelo jornal Folha de SP e o portal UOL, a partir das 10h, com transmissão no site, redes sociais e canal do YouTube dos portais.

Esse será o penúltimo embate entre os candidatos antes do primeiro turno.

Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB) foram convidados e confirmaram presença.

Os organizadores decidiram convidar apenas os quatro candidatos mais bem colocados segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, 26.

De acordo com o levantamento, Nunes tem 27% das intenções de voto, Boulos, 25%, Marçal, 21%, e Tabata, 9%.

Regras do debate da Folha e UOL

De acordo com a organização, o debate terá quatro blocos, dois de perguntas entre os candidatos e dois com perguntas de jornalistas.

O encontro será no formato banco de tempo. Cada candidato terá o total de 20 minutos para falar nos quatro blocos do encontro.

A ideia é priorizar o livre debate, segundo a organização. Cada candidato poderá se manifestar em qualquer resposta, mesmo que a pergunta não tenha sido dirigida a ele.

Para isso, deverá sinalizar com a mão que gostaria de falar. Quando começar, seu tempo passará a ser descontado. O cronômetro travará novamente quando ele encerrar sua fala. Não serão permitidas interrupções durante a fala de outro candidato.

Segundo a organização, as perguntas feitas pelos candidatos devem acontecer em no máximo 20 segundos, que não serão descontados do banco de tempo. Ao final do debate, cada candidato terá 1 minuto extra para considerações finais.

O debate será mediado por Fabíola Cidral. As jornalistas Raquel Landim e Thais Bilenky, do UOL, e Júlia Barbon e Ana Luiza Albuquerque, da Folha, serão as entrevistadoras do evento.

A Folha e o UOL informaram que disponibilizaram equipe de seguranças dentro e fora do estúdio e aceitaram diferentes sugestões colocadas pelas equipes dos candidatos.

Debate de SP da Folha

Data: 30 de setembro, segunda

30 de setembro, segunda Horário: 10h

10h Candidatos convidados e confirmados: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB)

Onde assistir: ao vivo no site, YouTube e redes sociais da Folha e do UOL.

Quando vai ser o debate da Globo com candidatos de SP?

Além do encontro nesta segunda-feira, está previsto mais um debate antes do primeiro turno, no dia 6 de outubro. Ao todo, São Paulo terá 11 debates.

TV Globo: 3 de outubro, às 22h.

Calendário de debates do segundo turno:

Band: 14 de outubro, às 22h15

14 de outubro, às 22h15 UOL/RedeTV!: 17 de outubro, às 9h30

17 de outubro, às 9h30 Record: 19 de outubro, às 21h

19 de outubro, às 21h UOL/Folha de S.Paulo: 21 de outubro, às 10h

21 de outubro, às 10h TV Globo: 25 de outubro, às 22h