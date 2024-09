Ucrânia reporta ataque com drones contra depósito de mísseis iranianos na Rússia Informação veio do Centro de Combate à Desinformação do país governado por Volodymyr Zelensky

Drones explodem enquanto são destruídos pela defesa aérea ucraniana durante ataque noturno em massa à capital ucraniana, Kiev, em 30 de setembro de 2024, em meio à invasão russa na Ucrânia (Sergei SUPINSKY/AFP)