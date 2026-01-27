Hopi Hari inicia retomada com 1ª nova atração em 24 anos

Com aproximadamente 40 metros de altura, a nova atração do Hopi Hari combinará movimentos de rotação, velocidade e altitude. Os visitantes serão acomodados em cadeiras duplas suspensas por cabos de aço.

Fabricado pela empresa europeia AK Rides, s.r.o., o equipamento será o primeiro brinquedo de grande porte construído no parque desde o Hadikali, inaugurado em 2002, segundo informações enviadas em primeira mão à EXAME.

A atração será instalada na região de Kaminda Mundi e tem inauguração prevista para o segundo trimestre de 2026. O acesso estará incluído no ingresso regular do parque. O nome oficial e a data exata de abertura ainda serão divulgados.

Nova fase de investimentos

O lançamento marca a execução do plano de investimentos apresentado pela atual gestão ao final de 2025, que prevê cerca de R$ 300 milhões ao longo dos próximos anos.

Os recursos, segundo a empresa, serão destinados a retrofit de atrações icônicas, novos brinquedos, infraestrutura, tecnologia e à expansão do ecossistema turístico.

Saída da recuperação judicial

A nova fase é impulsionada pela saída do parque do regime de recuperação judicial.

“Ao final do ano passado, falamos publicamente sobre investimentos e visão de futuro. A nova atração representa exatamente isso: planejamento que sai do discurso e se transforma em entrega concreta”, afirma Nuno Vasconcellos, Chief Visionary Officer do Hopi Hari.

Nova atração do Hopi Hari (Hopi Hari/Divulgação)

Com um público potencial de 30 milhões de pessoas em um raio de até 1h30 de carro, o parque também avança em frentes de hotelaria e novos formatos de entretenimento, reforçando o posicionamento como destino turístico completo.

“Nosso foco não é apenas crescer, mas crescer com responsabilidade. O visitante já sente melhorias claras na operação, na organização, no conforto e na fluidez da experiência. Esse é apenas um dos primeiros passos visíveis dessa nova fase”, diz Vasconcellos.