Entenda a megaoperação da França para neutralizar bomba da 2ª Guerra Mundial

Autoridades francesas mobilizaram centenas de policiais neste domingo, 19, para desativar uma bomba da Segunda Guerra Mundial encontrada na região de Paris, operação que levou à evacuação de moradores e à criação de um amplo perímetro de segurança.

O artefato foi localizado no dia 10 de abril durante obras em Colombes, cidade situada ao noroeste da capital francesa.

Desde então, equipes especializadas atuam para neutralizar o explosivo.

Evacuação e operação de risco

A tentativa inicial de retirada do detonador não teve sucesso. Com isso, os especialistas optaram por destruir a bomba no subsolo — procedimento mais complexo, que deve prolongar a operação por até oito horas.

Para garantir a segurança, foi estabelecido um perímetro de evacuação de 450 metros. Moradores deixaram suas casas, e a área foi isolada e monitorada por forças de segurança.

Cinco centros de acolhimento foram montados em Colombes e cidades vizinhas para receber os evacuados. Cerca de 220 pessoas em situação de maior vulnerabilidade receberam atendimento direto das equipes de emergência.

Segurança reforçada na região

A região foi completamente esvaziada e permanece sob vigilância policial para evitar incidentes e possíveis saques durante a operação.

Casos como esse não são incomuns na Europa, onde artefatos remanescentes da Segunda Guerra Mundial ainda são encontrados durante obras nas cidades.

*Com AFP