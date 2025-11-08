Bolívia: Rodrigo Paz toma posse e encerra 20 anos de esquerda no poder

O político Rodrigo Paz Pereira, do Partido Democrata Cristão (PDC), tomou posse neste sábado, 8, como novo presidente da Bolívia, inaugurando um novo ciclo político e econômico após 20 anos de governos de esquerda no país. Ele cumprirá um mandato de cinco anos.

“Deus, pátria e família, sim, eu juro”, declarou Paz ao prestar juramento, em cerimônia diante de seu vice-presidente, o ex-policial Edmand Lara, e dos deputados e senadores eleitos nas últimas eleições gerais, que também iniciam uma nova legislatura neste sábado.

Nascido em Santiago de Compostela (Espanha) em 1967, durante o exílio de seus pais, Paz foi eleito presidente no segundo turno realizado em 19 de outubro, com 54,96% dos votos, contra 45,04% do ex-presidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001–2002).

A posse contou com a presença de presidentes da América do Sul, como Javier Milei (Argentina), Gabriel Boric (Chile), Daniel Noboa (Equador), Santiago Peña (Paraguai) e Yamandú Orsi (Uruguai).

Os Estados Unidos foram representados pelo subsecretário de Estado Christopher Landau, e o Brasil, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A China enviou o ministro de Recursos Hídricos, Li Gouying, como representante do presidente Xi Jinping.

Também compareceram ex-presidentes bolivianos, entre eles Quiroga, Carlos Mesa, Jeanine Áñez, Eduardo Rodríguez Veltzé e Jaime Paz Zamora, pai do novo chefe de Estado.

Quem é Rodrigo Paz

Aos 58 anos, Paz se apresenta como um reformista moderado. Nascido na Galícia, na Espanha, em 1967, durante o exílio de seu pai, o ex-presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), viveu em dez países antes de chegar à Bolívia aos 15 anos.

Formado em Relações Internacionais, com mestrado em Gestão Pública pela American University, em Washington, Paz iniciou sua carreira política aos 32 anos como deputado por Tarija. Desde então, foi deputado, prefeito de Tarija e, atualmente, senador pelo departamento.

Filho de um dos principais líderes do Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR), partido que migrou da esquerda para a centro-direita, Paz passou por diferentes siglas até chegar ao PDC.

'Capitalismo para todos'

A chegada de Paz encerra o ciclo do Movimento ao Socialismo (MAS), que governou o país por duas décadas sob as gestões de Evo Morales (2006–2019) e Luis Arce (2020–2025), ambos ausentes na posse.

O político assume o país em meio a uma grave crise econômica, marcada pela escassez de dólares e combustíveis e pelo encarecimento de alimentos e serviços.

Entre suas promessas de campanha estão implantar um modelo de “capitalismo para todos”, com créditos baratos para empreendedores, redução de impostos e tarifas menores para importação de tecnologia e veículos, além de eliminar o que chama de “Estado-obstáculo”.

O novo presidente afirmou ainda que pretende “abrir a Bolívia ao mundo”, com exceção de nações “que não têm democracia” — motivo pelo qual Venezuela, Cuba e Nicarágua não enviaram representantes à cerimônia.